УВД ПО Г. СУХУМ РАЗЫСКИВАЕТ ЖИТЕЛЯ СУХУМСКОГО РАЙОНА ДЖАНСУХА АДЛЕЙБА, СТРЕЛЯВШЕГО У ЗДАНИЯ ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 17 июля 2024. Абхазия-Информ. УВД по г. Сухум проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание жителя Сухумского района Адлейба Джансуха Ивановича, 1978 г.р., сообщает пресс-служба МВД.
Последний, находясь в общественном месте, на территории, прилегающей к административному зданию Народного собрания - Парламента Республики Абхазия, имея при себе огнестрельное оружие, произвел выстрелы в направлении сотрудников правоохранительных органов Республики Абхазия, которые несли службу на вышеуказанной территории.
Преступление имело место примерно в 13.30 часов 17 июля 2024 года.
Последнее от Super User
- В Г. ОЧАМЧЫРА СТРОИТСЯ ПРИПОРТОВОЙ ИНТЕРМОДАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ.
- ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ АПАРТАМЕНТАХ В ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ БУДЕТ ВЫНЕСЕН НА РАССМОТРЕНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА
- БЫВШИЙ ГЕНДИРЕКТОР "АБХАЗТОП" ОСУЖДЕН НА 12 ЛЕТ ЗА ХИЩЕНИЕ 147 МЛН. РУБ.
- ЭЛКАН ГВАЗАВА СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ
- 19 ИЮЛЯ К 100-ЛЕТИЮ СКУЛЬПТОРА МАРИНЫ ЭШБА В МУЗЕЕ БАНКА АБХАЗИИ ОТКРОЕТСЯ ФОТОВЫСТАВКА