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Абхазия Информ

УВД ПО Г. СУХУМ РАЗЫСКИВАЕТ ЖИТЕЛЯ СУХУМСКОГО РАЙОНА ДЖАНСУХА АДЛЕЙБА, СТРЕЛЯВШЕГО У ЗДАНИЯ ПАРЛАМЕНТА

Новости Среда, 17 июля 2024 21:33
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УВД ПО Г. СУХУМ РАЗЫСКИВАЕТ ЖИТЕЛЯ СУХУМСКОГО РАЙОНА ДЖАНСУХА АДЛЕЙБА, СТРЕЛЯВШЕГО У ЗДАНИЯ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 17 июля 2024. Абхазия-Информ. УВД по г. Сухум проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание жителя Сухумского района Адлейба Джансуха Ивановича, 1978 г.р., сообщает пресс-служба МВД.

Последний, находясь в общественном месте, на территории, прилегающей к административному зданию Народного собрания - Парламента Республики Абхазия, имея при себе огнестрельное оружие, произвел выстрелы в направлении сотрудников правоохранительных органов Республики Абхазия, которые несли службу на вышеуказанной территории.

Преступление имело место примерно в 13.30 часов 17 июля 2024 года.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 17 июля 2024 21:35

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