МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ МЕР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

О серьезности складывающейся ситуации с лесными пожарами свидетельствует крайне напряженная обстановка в некоторых регионах юга России, где уже несколько дней пожарные борются с крупными очагами природных пожаров.

Исходя из вышеизложенного и во избежание серьезных осложнений с лесными пожарами, МЧС Республики Абхазия предупреждает граждан республики, глав администраций районов, городов и сельских поселений о необходимости усиления мер противопожарной безопасности. В этой связи следует в кратчайшие сроки провести мониторинг первичных средств пожаротушения, наличие и состояние резервуаров с водой , а также сельскохозяйственной техники, которую необходимо будет задействовать при возникновении пожара на сельхозугодиях. Гражданам и гостям республики необходимо проявлять усиленную бдительность, в зонах активного отдыха, особенно в горной местности, соблюдать правила противопожарной безопасности, при разведении костров.

Несоблюдение вышеперечисленных мер с высоким уровнем вероятности приведет к возникновению крупных лесных пожаров с непредсказуемыми последствиями.

Так, Утром 17 июля, в связи с установившейся жаркой погодой, на мусорном полигоне в селе Щащикуара возникли новые очаги возгорания, и ранее локализованное горение вновь распространилось по территории полигона, сообщает ГалМедиа. В настоящее время администрация Галского района предпринимает необходимые меры по локализации горения.





