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Абхазия Информ

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ МЕР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Среда, 17 июля 2024 21:41
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МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ МЕР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 17 июля 2024. Абхазия-Информ. Установившаяся крайне засушливая погода и высокий  температурный уровень резко повысили риски возникновения природных пожаров и возгораний, говорится в обращении мчс Абхазии.

О серьезности складывающейся ситуации с лесными пожарами  свидетельствует крайне напряженная обстановка в некоторых регионах юга России, где уже несколько дней пожарные борются с крупными очагами природных пожаров.

Исходя из вышеизложенного и  во  избежание  серьезных осложнений с лесными пожарами, МЧС  Республики Абхазия предупреждает граждан республики, глав администраций районов, городов и сельских поселений  о необходимости усиления мер противопожарной безопасности.  В этой связи следует в кратчайшие сроки провести мониторинг первичных средств пожаротушения, наличие и состояние резервуаров с водой , а также сельскохозяйственной техники, которую необходимо будет задействовать при возникновении пожара на сельхозугодиях. Гражданам и гостям республики необходимо проявлять усиленную бдительность, в зонах активного отдыха, особенно в горной местности, соблюдать правила противопожарной безопасности, при разведении костров.

Несоблюдение вышеперечисленных мер с высоким уровнем вероятности приведет к возникновению крупных лесных пожаров с  непредсказуемыми последствиями.

Так, Утром 17 июля, в связи с установившейся жаркой погодой, на мусорном полигоне в селе Щащикуара возникли новые очаги возгорания, и ранее локализованное горение вновь распространилось по территории полигона, сообщает ГалМедиа. В настоящее время администрация Галского района предпринимает необходимые меры по локализации горения. 



Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 17 июля 2024 21:49

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