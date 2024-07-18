ИЗ-ЗА АВАРИИ НА ИНГУР ГЭС ЧАСТЬ АБХАЗИИ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Сухум. 19 июля 2024. Абхазия-Информ. Половина жителей Абхазии оказалась без электроснабжения из-за аварии на единственной питающей республику Ингурской гидроэлектростанции. Об этом сообщили в «Черноморэнерго».
«Специалисты станции уже приступили к ликвидации последствий аварии. В связи с этим часть Абхазии осталась без электричества», — отметили в компании. Подачу электроэнергии возобновят после восстановления работы ГЭС. Без света остались города Гагра и Пицунда, поселок Алахадзы, также обесточена линия, питающая часть Сухума, Гулрыпшский, Очамчырский и Галский районы.
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