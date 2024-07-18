ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ

С января по 1 июля 2024 года на выплату пенсий, пособий и доплат Пенсионным фондом направлено 708 млн 342 тысячи рублей, что на 83 млн 696 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. За аналогичный период в 2023 году было выплачено 624 млн 646 тысяч рублей. С января текущего года в Пенсионный фонд поступили страховые взносы в сумме 667 млн 058 тысяч рублей, что на 105 млн 130 тысяч рублей больше, чем в 2023 году.

Количество получателей пенсий и пособий на 1 июля 2024 года составляет 49 020 человек, что на 5 314 человек больше, чем в 2023 году.

Получателями доплат к пенсии являются 13 792 человек, что на 2 430 человек больше, чем в 2023 году. Сумма профинансированных доплат к пенсиям на 01.07.2024 г. составила 175 млн 131 тысяча рублей, что на 17 млн 427 тысяч рублей больше, чем в 2023 году.

С начала 2024 года была мобилизована задолженность по страховым взносам – 72 млн 326 тысяч рублей. Всего по инкассовым поручениям с января 2024 года взыскано – 13 млн 009 тысяч рублей.

С января 2024 года Пенсионный фонд повысил размеры пенсии 11 категориям пенсионеров - инвалидам и семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., численностью более 5 000 человек. Размер дополнительной потребности денежных средств в год составляет – 125 млн 100 тысяч рублей.

С июля 2024 года Пенсионный фонд Абхазии повысил пенсии на 1000 рублей десяти категориям пенсионеров (15 034 человека), гражданам Абхазии, не являющихся получателями пенсии и иных социальных выплат иностранного государства. Размер дополнительной потребности денежных средств в год составляет 180 млн 408 тысяч рублей.

Пенсионеры по возрасту (8​ 200 человек) будут получать 4000 рублей;

Получающие пенсию за выслугу лет – 3700 рублей;

Имеющие почетные звания «Народный», «Заслуженный» – 4500 рублей;

на подземных работах (шахтеры) – 4500 рублей;

Инвалиды труда I группы – 3900 рублей,

II группы​ – 3800 рублей,

III группы – 3650 рублей;

Лица, получающие страховую пенсию (СПК) по потере кормильца – 4000 рублей,

страховая​ пенсия по потере кормильца – 3700 рублей;

круглые сироты – 7000 рублей;

Социальная пенсия по возрасту – 3100 рублей;

Социальная пенсия по инвалидности – 3100 рублей;

Инвалиды с детства в возрасте до 16 лет 5000 рублей,

I группы – 5000 рублей,

II группы 4500 рублей.