 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ПИЦУНДА-МЮССЕРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ ВСАДИЛИ БОЛЕЕ 40 САЖЕНЦЕВ ПИЦУНДСКОЙ СОСНЫ

Новости Четверг, 18 июля 2024 18:37
Оцените материал
(0 голосов)
В ПИЦУНДА-МЮССЕРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ ВСАДИЛИ БОЛЕЕ 40 САЖЕНЦЕВ ПИЦУНДСКОЙ СОСНЫ

Сухум. 18 июля 2024. Абхазия-Информ. Более 40 саженцев пицундской сосны посадили в Пицунда-Мюссерском заповеднике. Саженцы высажены вели в прибрежной части, сильно размытой морем, где ранее рос самшит.

Молодые деревца высадил местный предприниматель Милор Барциц.

Пицундская сосна – исчезающий вид, занявший свое место в Красной книге. 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 18 июля 2024 18:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ В МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ 17–18 ИЮЛЯ ПРОВЕЛИ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С РЕМОНТНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ БРИГАД РЕЗЕРВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.