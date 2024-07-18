В ПИЦУНДА-МЮССЕРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ ВСАДИЛИ БОЛЕЕ 40 САЖЕНЦЕВ ПИЦУНДСКОЙ СОСНЫ
Новости Четверг, 18 июля 2024 18:37
Сухум. 18 июля 2024. Абхазия-Информ. Более 40 саженцев пицундской сосны посадили в Пицунда-Мюссерском заповеднике. Саженцы высажены вели в прибрежной части, сильно размытой морем, где ранее рос самшит.
Молодые деревца высадил местный предприниматель Милор Барциц.
Пицундская сосна – исчезающий вид, занявший свое место в Красной книге.
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