В МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ 17–18 ИЮЛЯ ПРОВЕЛИ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С РЕМОНТНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ БРИГАД РЕЗЕРВА

Сухум. 18 июля 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Республики Абхазия на 2024 год, под руководством начальника штаба управления материально-технического обеспечения (УМТО), в Министерстве обороны в период с 17 по 18 июля проведены тактико-специальные занятия (ТСЗ) с ремонтными подразделениями бригад (полка) резерва. https://md.apsny.land/

Занятия проводились в целях повышения уровня методической подготовки, совершенствования личных профессиональных знаний, умений и навыков командного состава в решении задач технического обеспечения войск в боевых условиях.

Личный состав ремонтных подразделений, формируемый из военнообязанных, практически отрабатывал задачи по развертыванию системы технического обеспечения соединений и частей резерва Вооруженных Сил Республики Абхазия, восстановлению вышедших из строя вооружения и военной техники.

По оценке начальника штаба УМТО цель тактико-специальных занятий достигнута. Ремонтные подразделения получили практику в решении задач в ходе современного боя.