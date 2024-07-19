СОТРУДНИКИ УКОН МВД ВЫЯВИЛИ И ЛИКВИДИРОВАЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НАРКОКАНАЛ.
Новости Пятница, 19 июля 2024 17:27
Сухум. 19 июля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники УКОН МВД в результате проводимых оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий выявили очередной наркоканал.
Подозреваемые в распространении наркотических средств на территории Абхазии на момент задержания следовали на автомобиле «Ниссан», принадлежащим Бобуа Сюзанне Валиковне, 1975 г.р., под управлением последней.
В ходе обследования автотранспортного средства, под ковриком на месте водителя сотрудниками милиции изъят отрезок полиэтилена с синими заизолированными свертками, внутри которых содержалось белое вещество. Специалистами экспертно-криминалистического центра МВД установлено, что содержащееся в 12 свертках исследуемое вещество является наркотическим средством «метадон» массой порядка пяти с половиной граммов.
Пассажиром в автомобиле гражданки Бобуа следовал Папаскири Даур Алексеевич, 1981 г.р., проживающий в г. Сухум.
При личном досмотре задержанный указал, где он хранит при себе запрещенное наркотическое средство.
В изъятых восьми свертках содержалось порошкообразное вещество – «метадон» общим весом. Как пояснил гражданин Папаскири, данные свертки он хранил с целью последующего распространения путем, так называемых закладок.
В ходе личного досмотра у задержанного так же изъяты банковские карты, личные документы, в том числе ряд экземпляров недействительных водительских удостоверений и мобильные телефоны.
Исследование содержания гаджетов, принадлежащих гражданину Папаскири, подтвердило оперативные данные УКОН о принадлежности задержанного к организатору, в его же лице оператору наркоканала по сбыту «метадона» на территории Абхазии.
Рассылки с фото и локацией мест тайных закладок с уже оплаченным наркотиком Папаскири осуществлял посредством мессенджера «Телеграмм» через наркоканал «Смайлик».
Таки образом, в результате разработанных и реализованных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД закрыт очередной канал преступного распространения наркотического средства в Абхазии, ранее действующий под НИКом Иван, Сергей, Полет и Азон.
При личном досмотре у граждан Бобуа были изъяты документы и банковские карты на ее имя, а так же сотовый телефон с содержанием фотографий объектов в лесополосе на тот момент неустановленной местности местности.
На рассматриваемом снимке понятым были представлены данные с указанием геолокации зафиксированной местности. Как пояснила задержанная, ссылку на указанный объект ей переслал Папаскири Даур.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданина Папаскири, сотрудники УКОН при участии непосредственно задержанного и лиц, приглашенных в качестве понятых, проследовали в Очамчырский район.
При обследовании участков местности, на которые указал подозреваемый как на места ранее произведенных им тайных закладок в с. Гуада Очамчырского района, в лесополосе обнаружено и изъято 16 свертков с наркотическим средством.
В общей сложности, по заключению экспертов, масса изъятого вещества «метадон» при личном досмотре гражданина Папаскири и из мест реализации, а так же из автомобиля гражданки Бобуа составила порядка 23 граммов, что является особо крупным размером. В отношении вышеназванных лиц в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит следственный отдел УВД по г. Сухум. Подозреваемые содержатся под стражей.
Источник: https://mvdra.org/press/15395/
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