СОТРУДНИКИ УКОН МВД ВЫЯВИЛИ И ЛИКВИДИРОВАЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НАРКОКАНАЛ.

Подозреваемые в распространении наркотических средств на территории Абхазии на момент задержания следовали на автомобиле «Ниссан», принадлежащим Бобуа Сюзанне Валиковне, 1975 г.р., под управлением последней.

В ходе обследования автотранспортного средства, под ковриком на месте водителя сотрудниками милиции изъят отрезок полиэтилена с синими заизолированными свертками, внутри которых содержалось белое вещество. Специалистами экспертно-криминалистического центра МВД установлено, что содержащееся в 12 свертках исследуемое вещество является наркотическим средством «метадон» массой порядка пяти с половиной граммов.

Пассажиром в автомобиле гражданки Бобуа следовал Папаскири Даур Алексеевич, 1981 г.р., проживающий в г. Сухум.

При личном досмотре задержанный указал, где он хранит при себе запрещенное наркотическое средство.

В изъятых восьми свертках содержалось порошкообразное вещество – «метадон» общим весом. Как пояснил гражданин Папаскири, данные свертки он хранил с целью последующего распространения путем, так называемых закладок.

В ходе личного досмотра у задержанного так же изъяты банковские карты, личные документы, в том числе ряд экземпляров недействительных водительских удостоверений и мобильные телефоны.

Исследование содержания гаджетов, принадлежащих гражданину Папаскири, подтвердило оперативные данные УКОН о принадлежности задержанного к организатору, в его же лице оператору наркоканала по сбыту «метадона» на территории Абхазии.

Рассылки с фото и локацией мест тайных закладок с уже оплаченным наркотиком Папаскири осуществлял посредством мессенджера «Телеграмм» через наркоканал «Смайлик».

Таки образом, в результате разработанных и реализованных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД закрыт очередной канал преступного распространения наркотического средства в Абхазии, ранее действующий под НИКом Иван, Сергей, Полет и Азон.

При личном досмотре у граждан Бобуа были изъяты документы и банковские карты на ее имя, а так же сотовый телефон с содержанием фотографий объектов в лесополосе на тот момент неустановленной местности местности.

На рассматриваемом снимке понятым были представлены данные с указанием геолокации зафиксированной местности. Как пояснила задержанная, ссылку на указанный объект ей переслал Папаскири Даур.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданина Папаскири, сотрудники УКОН при участии непосредственно задержанного и лиц, приглашенных в качестве понятых, проследовали в Очамчырский район.

При обследовании участков местности, на которые указал подозреваемый как на места ранее произведенных им тайных закладок в с. Гуада Очамчырского района, в лесополосе обнаружено и изъято 16 свертков с наркотическим средством.

В общей сложности, по заключению экспертов, масса изъятого вещества «метадон» при личном досмотре гражданина Папаскири и из мест реализации, а так же из автомобиля гражданки Бобуа составила порядка 23 граммов, что является особо крупным размером. В отношении вышеназванных лиц в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит следственный отдел УВД по г. Сухум. Подозреваемые содержатся под стражей.