В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СКУЛЬПТОРА МАРИНЫ ЭШБА

Сухум. 19 июля 2024. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Фотовыставка работ первой абхазской женщины-скульптора Марины Эшбы открылась в здании Музея банка Абхазии в честь 100-летия со дня ее рождения, передает корреспондент ТАСС.

«Сегодняшняя фотовыставка посвящена 100-летию удивительного человека, первой абхазской женщины-скульптора Марины Ефремовны Эшбы. Если говорить о галерее выдающихся женщин ХХ века, об их миссии, важной роли в общественной и культурной жизни, конечно, Марина – одна из ярких представительниц. Она – дочь первого абхазского дипломата Ефрема Эшбы, родилась в Лондоне, училась в Москве, работала в Абхазии, ее жизнь пронизывает культура разных стран. Сегодняшняя выставка – повод встретиться, поговорить о том, какой была ее жизнь, каким было ее творчество», – сказала куратор выставки, директор Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии Эльвира Арсалия.

Арсалия отметила, что на фотовыставке представлены портреты современников, созданные в разные годы, многие из них утрачены навсегда.

«Марину Эшба мы знаем как талантливого скульптора монументалиста, она автор известных памятников в Абхазии, но есть еще одна грань ее таланта, о которой известно гораздо меньше. Эшба – автор целой серии памятных медалей советского периода, которые мало известны широкой публике, но в свое время получили высокую оценку за мастерство и оригинальное художественное решение», – сказала Арсалия.

Эшба – автор памятных настольных медалей советского периода: «50 лет Институту экспериментальной патологии и терапии АМН СССР», «150 лет со дня рождения Н. Некрасова», «Москва строится», «40 лет со дня гибели 26 Бакинских комиссаров», «400 лет добровольного присоединения Черкесии к России», «В память запуска в СССР первого в мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г.», «40 лет Советским Вооруженным Силам» и др. На выставке были представлены фотографии этих медалей.

По словам Арсалии, медали Эшбы хранятся в разных частных коллекциях, нумизматической коллекции Эрмитажа и других музеях. Она сообщила, что в планах Музея банка Абхазии – приобрести на аукционах настольные медали Эшбы для пополнения коллекции музея.

О скульпторе

Скульптор, заслуженный деятель искусств, член Союза художников СССР Марина Эшба родилась 20 июля 1924 года в Лондоне в семье государственного деятеля Абхазии, революционера, первого абхазского дипломата Ефрема Эшбы. В 1936 году его отправили в ссылку на Колыму, а спустя три года расстреляли, он похоронен на территории бывшего закрытого объекта НКВД в поселке Троицкого района Подмосковья.

В 1951 году Марина окончила Московский институт декоративно-прикладного искусства, в 1951-1959 годах работала скульптором в Московском Союзе Советских художников, в 1962-1982 годы была председателем Союза художников Абхазии.

Среди известных работ Эшбы – памятник отцу Ефрему Эшбе в центре Сухума, в парке у столичной мэрии, мемориал погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в селе Лыхны, за который она удостоилась государственной премии им. Д. Гулии в 1984 году.

Марина Эшба – автор целой серии скульптурных портретов своих современников: Фазиля Искандера, Гули Кичбы, Татьяны Гулии, Джумы Ахубы.

«Марина Ефремовна, несмотря на ее монументальные произведения, была великолепнейшим портретистом, импрессионистом. К сожалению, большинство портретов не сохранились, и это трагедия», – сказал журналистам скульптор Амеран Адлейба, автор Мемориала славы в Сухуме.

Марина Эшба умерла в 2002 году.