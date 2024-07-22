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Абхазия Информ

ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПОДАРИЛА ПИЦУНДСКОМУ ХРАМУ РОЯЛЬ BÖSENDORFER

Новости Понедельник, 22 июля 2024 15:24
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ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПОДАРИЛА ПИЦУНДСКОМУ ХРАМУ РОЯЛЬ BÖSENDORFER

Сухум. 22 июля 2024. Абхазия-Информ. Солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Народная артистка России и Народная артистка Абхазии Хибла Герзмава подарила Пицундскому храму РОЯЛЬ Bösendorfer 225.

«К этим могучим стенам я питаю особое чувство. У подножья Пицундского храма я бегала босиком еще совсем маленькой девчонкой, здесь я росла, слушая орган и мечтая стать органисткой. Моя любовь к музыке родилась в этом храме и каждый концерт здесь – это возвращение к истокам, к месту силы, за которое я глубоко благодарна судьбе. Я мечтаю и считаю своим личным долгом делать все, чтобы в Пицундском храме всегда звучала музыка. Я счастлива, что в этом году наш благотворительной фонд сумел преподнести такой подарок», – сказала Хибла Герзмава в своей вступительной речи на концерте в Пицунде.

Bösendorfer 225 – уникальная модель. В этом рояле в басу на 4 клавиши больше, чем у других роялей. Это придает инструменту неповторимый, уникальный, богатый звук.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 22 июля 2024 15:48

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