ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПОДАРИЛА ПИЦУНДСКОМУ ХРАМУ РОЯЛЬ BÖSENDORFER

«К этим могучим стенам я питаю особое чувство. У подножья Пицундского храма я бегала босиком еще совсем маленькой девчонкой, здесь я росла, слушая орган и мечтая стать органисткой. Моя любовь к музыке родилась в этом храме и каждый концерт здесь – это возвращение к истокам, к месту силы, за которое я глубоко благодарна судьбе. Я мечтаю и считаю своим личным долгом делать все, чтобы в Пицундском храме всегда звучала музыка. Я счастлива, что в этом году наш благотворительной фонд сумел преподнести такой подарок», – сказала Хибла Герзмава в своей вступительной речи на концерте в Пицунде.

Bösendorfer 225 – уникальная модель. В этом рояле в басу на 4 клавиши больше, чем у других роялей. Это придает инструменту неповторимый, уникальный, богатый звук.