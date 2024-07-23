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Абхазия Информ

ВЫШЕЛ ТРЕТИЙ СБОРНИК «РЕДКИЕ КНИГИ ОБ АБХАЗИИ»

Новости Вторник, 23 июля 2024 17:35
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ВЫШЕЛ ТРЕТИЙ СБОРНИК «РЕДКИЕ КНИГИ ОБ АБХАЗИИ»

Сухум. 23 июля 2024. Абхазия-Информ. Благотворительный Фонд Первого президента Абхазии продолжает работу над проектом «Редкие книги об Абхазии». В свет вышел третий выпуск, который состоит из девяти книг и брошюр, изданных в дореволюционные годы в Российской империи и посвященных Новому Афону.

Этот выпуск посвящен светлой памяти Гиви Смыр, уточнила «Абхазия-Информ» помощник председателя благотворительного Фонда Анна Керопян.

Проект включает в себя малоизвестные книги, которые не переиздавались ранее и представляют интерес, как для специалистов-историков, так и для широкого круга читателей.

Составители сборников Алексей Дбар и Анна Керопян.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 23 июля 2024 17:36

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