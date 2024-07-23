ВЫШЕЛ ТРЕТИЙ СБОРНИК «РЕДКИЕ КНИГИ ОБ АБХАЗИИ»

Сухум. 23 июля 2024. Абхазия-Информ. Благотворительный Фонд Первого президента Абхазии продолжает работу над проектом «Редкие книги об Абхазии». В свет вышел третий выпуск, который состоит из девяти книг и брошюр, изданных в дореволюционные годы в Российской империи и посвященных Новому Афону.