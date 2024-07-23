 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗЪЯТА ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК АБХАЗИИ

Новости Вторник, 23 июля 2024 17:38
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗЪЯТА ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК АБХАЗИИ

Сухум. 23 июля 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностные лица оперативного подразделения ГТК совместно с сотрудниками УЭБ и ПК МВД обнаружили 1 164 блока сигарет с маркировкой магазина беспошлинной торговли («Duty Free») и без марок акцизного сбора Абхазии в частном доме в поселке Цандрыпш, принадлежащем гражданину РА Кещян А.А.

В ходе проведения профилактических мероприятий на территории Сухумского центрального рынка в павильоне №5, принадлежащем ИП Чопко И.Ю., должностные лица оперативного подразделения ГТК обнаружили 370 пачек табачных изделий без марок акцизного сбора РА.

ede71929-e727-4f8d-a438-d148bd49253e.jpg

Сигареты изъяты. Материалы дел направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 23 июля 2024 17:42

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫШЕЛ ТРЕТИЙ СБОРНИК «РЕДКИЕ КНИГИ ОБ АБХАЗИИ» СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН МУЗЫКАНТА АРКАДИЯ КРИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.