ИЗЪЯТА ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК АБХАЗИИ
Сухум. 23 июля 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностные лица оперативного подразделения ГТК совместно с сотрудниками УЭБ и ПК МВД обнаружили 1 164 блока сигарет с маркировкой магазина беспошлинной торговли («Duty Free») и без марок акцизного сбора Абхазии в частном доме в поселке Цандрыпш, принадлежащем гражданину РА Кещян А.А.
В ходе проведения профилактических мероприятий на территории Сухумского центрального рынка в павильоне №5, принадлежащем ИП Чопко И.Ю., должностные лица оперативного подразделения ГТК обнаружили 370 пачек табачных изделий без марок акцизного сбора РА.
Сигареты изъяты. Материалы дел направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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