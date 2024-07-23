СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН МУЗЫКАНТА АРКАДИЯ КРИЯ
Сухум. 23 июля 2024. Абхазия-Информ. В связи с кончиной музыканта, заслуженного работника культуры Абхазской АССР, солиста группы «Апсны-67», кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени Аркадия Крия создана Государственная комиссия по организации похорон под председательством врио министра культуры Динары Смыр.
В состав комиссии вошли:
Маршан З. К. – заместитель руководителя аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;
Тарба Г. И. – актер Абхазского государственного драматического театра им. С. Я. Чанба
Хаджимба Р. А. – директор Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба;
Сагария Н.В. – художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Апсны-67».
24 июля в 11:00 в Доме учителя в Сухуме начнется церемония прощания, в 13.00 – траурный митинг.
Похороны состоятся в с. Бамбора Гудаутского района.
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