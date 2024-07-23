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Абхазия Информ

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Вторник, 23 июля 2024 17:44
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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 23 июля 2024. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания Республики Абхазия Лаша Ашуба поздравил народ Республики Абхазия с Днём Государственного флага.

В поздравлении говорится:

«Уважаемые граждане Республики Абхазия! Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия поздравляет вас с Днем Государственного флага Республики Абхазия!

Это важный государственный праздник, который объединяет наш народ, связывает его прошлое, настоящее и будущее. История нашего государства самобытная. Она создавалась нашими предками, сформировавшими государственность, сохранившими язык и культурные традиции.

Флаг Республики Абхазия – неотъемлемый символ современного Абхазского государства, олицетворяющий его независимость. Он отражает наши государственные, культурные и исторические ценности. Государственный флаг, так же как гимн и герб, является атрибутом Республики Абхазия, который выделяет ее в мировом сообществе и представляет во внешних отношениях.

Дорогие друзья! Наш народ свято чтит традиции Родины. Будущее Республики Абхазия зависит от нас с вами, от желания сделать страну сильной и процветающей. Мы уверены, что Государственный флаг Республики Абхазия всегда будет развеваться над страной.

С праздником вас – с Днем Государственного флага Республики Абхазия».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 23 июля 2024 17:47

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