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Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С ДНЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Новости Вторник, 23 июля 2024 17:48
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С ДНЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Сухум. 23 июля 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народ республики с Днем Государственного флага.

Поздравление говорится:

«Дорогие соотечественники!

С глубоким уважением и радостью поздравляю вас с Днем Государственного флага Республики Абхазия!

23 июля 1992 года навсегда вошло в историю нашей страны как день, когда Верховный Совет Абхазии под руководством Владислава Ардзинба утвердил Государственный флаг и герб. Этот знаменательный момент стал символом нашего стремления к свободе и независимости.

Наш флаг – не просто государственный символ, а воплощение богатого культурного наследия, древних традиций и несгибаемого духа абхазского народа. Он напоминает нам о мужестве наших предков, которые сражались за будущее родины, и о той ответственности, которую несет каждый из нас за процветание нашей страны.

Всего через несколько недель после утверждения флага началась война, ставшая тяжелым испытанием для абхазского народа. Но под этим флагом мы смогли отстоять свою независимость и одержать победу.

Сегодня наш флаг – символ суверенитета Абхазии, наших достижений в мирное время и напоминание о том, что мы должны сделать все возможное для достойной жизни граждан нашей республики.

Дорогие соотечественники! В этот важный день желаю всем жителям и друзьям Апсны крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть наш флаг всегда реет высоко, вдохновляя нас на новые свершения и объединяя во имя процветания нашей любимой Родины.

С праздником, дорогие друзья!»

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 23 июля 2024 17:50

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