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Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ МОГУТ ПОПАСТЬ ПОД РАЗДАЧУ В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 23 июля 2024 18:14
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РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ МОГУТ ПОПАСТЬ ПОД РАЗДАЧУ В АБХАЗИИ

Сухум. 23 июля 2024. Абхазия-Информ. Абхазия может быть небезопасной для отдыха россиян. В стране обострилась политическая обстановка. Турагенты посоветовали приезжающим на отдых иметь пути отступления в случае форс-мажора, сообщили в «МК». Людям рекомендовали не ездить в центр Сухуми и не говорить на острые темы с местными жителями.

По мнению экспертов, лучше избегать многолюдных мест. Теперь всегда нужно быть настороже и в случае опасности ретироваться.

Турагенты заверили, что на популярных курортах обстановка сейчас спокойная, но в любой момент все может измениться.

В стране разгорелся конфликт между властями и местным населением из-за принятого законопроекта об апартаментах. Благодаря нему иностранцы в Абхазии смогут приобретать недвижимость. Местных жителей это пугает. На улицах проходят протестные акции.

По наблюдениям экспертов, вместо того, чтобы не показываться в такие моменты, туристы проявляют любопытство и ходят смотреть на митинги.

При этом многие предполагают, что конфликт в стране был раздут искусственно.

https://abnews.ru/news/2024/7/23/rossijskie-turisty-mogut-popast-pod-razdachu-v-abhazii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop#history_add

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 23 июля 2024 18:21

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