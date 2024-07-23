РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ МОГУТ ПОПАСТЬ ПОД РАЗДАЧУ В АБХАЗИИ
Сухум. 23 июля 2024. Абхазия-Информ. Абхазия может быть небезопасной для отдыха россиян. В стране обострилась политическая обстановка. Турагенты посоветовали приезжающим на отдых иметь пути отступления в случае форс-мажора, сообщили в «МК». Людям рекомендовали не ездить в центр Сухуми и не говорить на острые темы с местными жителями.
По мнению экспертов, лучше избегать многолюдных мест. Теперь всегда нужно быть настороже и в случае опасности ретироваться.
Турагенты заверили, что на популярных курортах обстановка сейчас спокойная, но в любой момент все может измениться.
В стране разгорелся конфликт между властями и местным населением из-за принятого законопроекта об апартаментах. Благодаря нему иностранцы в Абхазии смогут приобретать недвижимость. Местных жителей это пугает. На улицах проходят протестные акции.
По наблюдениям экспертов, вместо того, чтобы не показываться в такие моменты, туристы проявляют любопытство и ходят смотреть на митинги.
При этом многие предполагают, что конфликт в стране был раздут искусственно.
https://abnews.ru/news/2024/7/23/rossijskie-turisty-mogut-popast-pod-razdachu-v-abhazii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop#history_add
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