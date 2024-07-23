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Абхазия Информ

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА АБХАЗИИ

Новости Вторник, 23 июля 2024 18:29
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА АБХАЗИИ

Сухум. 23 июля 2024. Абхазия-Информ. В День государственного флага в Абхазии пройдут праздничные мероприятия.

Сухум

19:40 –торжественное шествие с флагами от площади им. Багапш до Абхаздрама.

20:00 – праздничный концерт с участием государственных творческих коллективов и артистов абхазской эстрады. Театральная площадь.

Гудаутский район

19:00 – концерт Госансамбля народной песни и танца. Гудаута, стадион.

19:30 – праздничный концерт. Новый Афон, парк.

Гагрский район

19:00 – возложение цветов к памятнику Владиславу Ардзинба и павшим защитникам Абхазии. Гагра, площадь Свободы.

20:00 – праздничный концерт. Гагра, набережная.

Галский район

16:00 – возложение к мемориалу павшим в ОВНА, праздничный концерт. Площадь у Дома культуры, Гал.

Очамчырский район

19:00 – возложение цветов к памятнику погибшим в ОВНА и памятнику Валерию Гамгия. Село Кутол.

Гулрыпшский район

15:00 – торжественное мероприятие, концерт. Мачара, Дом культуры.

Ткуарчалский район

18:00 – возложение цветов у памятника Владиславу Ардзинба. Ткуарчал, аллея Героев.

18:30 – торжественное мероприятие, концерт.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 23 июля 2024 18:32

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