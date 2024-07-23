ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА АБХАЗИИ
Сухум. 23 июля 2024. Абхазия-Информ. В День государственного флага в Абхазии пройдут праздничные мероприятия.
Сухум
19:40 –торжественное шествие с флагами от площади им. Багапш до Абхаздрама.
20:00 – праздничный концерт с участием государственных творческих коллективов и артистов абхазской эстрады. Театральная площадь.
Гудаутский район
19:00 – концерт Госансамбля народной песни и танца. Гудаута, стадион.
19:30 – праздничный концерт. Новый Афон, парк.
Гагрский район
19:00 – возложение цветов к памятнику Владиславу Ардзинба и павшим защитникам Абхазии. Гагра, площадь Свободы.
20:00 – праздничный концерт. Гагра, набережная.
Галский район
16:00 – возложение к мемориалу павшим в ОВНА, праздничный концерт. Площадь у Дома культуры, Гал.
Очамчырский район
19:00 – возложение цветов к памятнику погибшим в ОВНА и памятнику Валерию Гамгия. Село Кутол.
Гулрыпшский район
15:00 – торжественное мероприятие, концерт. Мачара, Дом культуры.
Ткуарчалский район
18:00 – возложение цветов у памятника Владиславу Ардзинба. Ткуарчал, аллея Героев.
18:30 – торжественное мероприятие, концерт.
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