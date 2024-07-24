НА СУХУМСКОМ РЫНКЕ ИЗЪЯЛИ БЕЗАКЦИЗНУЮ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Новости Среда, 24 июля 2024 14:51
Сухум. 24 июля 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий на территории центрального рынка Сухума должностные лица оперативного подразделения ГТК досмотрели ручной багаж гражданки Абхазии Сангулия М.З., пытавшейся реализовать табачные изделия. В результаты были обнаружены 229 пачек сигарет без марок акцизного сбора РА.
Товар изъят. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.