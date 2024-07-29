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Абхазия Информ

ЗАВЕРШАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ГУЛРЫПШСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Новости Понедельник, 29 июля 2024 20:58
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ЗАВЕРШАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ГУЛРЫПШСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Сухум. 29 июля 2024. Абхазия-Информ. В Гулрыпшском районе завершаются ремонтные работы в актовом зале администрации, который вскоре откроет свои двери для общественных и служебных мероприятий. Заместитель генерального директора МУП управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Тимур Начкебия поделился подробностями о значимости этого обновления.

«Зал давно нуждался в обновлении, невозможно было проводить встречи в таких условиях. Теперь здесь будут проходить встречи с общественностью, где жители смогут обсуждать насущные вопросы, а сотрудники администрации проводить совещания и конференции. С начала июля в зале была полностью заменена электрика, выровнены и покрашены стены. «Осталось установить натяжной потолок, люстры, положить паркет», – отметил Начкебия. 

Ремонтные работы начались в начале июля и финансируются за счет средств администрации Гулрыпшского района.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 29 июля 2024 21:01

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