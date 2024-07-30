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Абхазия Информ

ПОЕЗДКА МИНИСТРА ЧС НА ПСХУ

Новости Вторник, 30 июля 2024 14:14
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ПОЕЗДКА МИНИСТРА ЧС НА ПСХУ

Сухум. 30 июля 2024. Абхазия-Информ. Министр по чрезвычайным ситуациям РА, генерал-лейтенант Лев Квициния совершил рабочую поездку в село Псху, Сухумского района. На встрече с личным составом пожарно-спасательного поста Псху министру было доложено о текущей ситуации по части несения службы, технического обеспечения и кадровому составу. Учитывая географическое расположение села и связанные с этим особенности в оперативном реагировании на чрезвычайные ситуации, Львом Квициния принято решение об усилении медицинской составляющей в работе пожарно-спасательного поста Псху.

С этой целью в распоряжение поста выделяется автомобиль скорой медицинской помощи, а в штатной структуре поста в ближайшее время появятся дополнительные должности фельдшера, водителя и дежурного диспетчера. По словам главы спасательного ведомства страны, это позволит более эффективно решать вопросы первой доврачебной помощи для жителей села и туристов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. А встрече с главой села Псху министр по ЧС РА обсуждал вопросы строительства в селе новой пожарно-спасательной части.

Накануне спасатели села Псху в течении четырех часов вели поиски заблудившейся в горах туристки из России. В районе 21 часа 00 минут женщина была обнаружена. В этот же день спасатели доставили в сухумскую больницу жителя села Псху Роберта Тарасяна, 1985 года рождения, с приступами острой боли.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 30 июля 2024 14:16

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