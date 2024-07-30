АБХАЗСКАЯ ТЕННИСИСТКА ТАРБА СОФИЯ ЗАНЯЛА ДВА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Сухум. 30 июля 2024. Абхазия-Информ. С 21 по 28 июля в Московской области, в Мытищи, в теннисном клубе «Пироговский» прошёл турнир РТТ (Российский теннисный тур) «Летнее Первенство городского округа Мытищи-3», в котором приняла участие одиннадцатилетняя сухумчанка Тарба София, воспитанница секции большого тенниса управления по делам молодежи и спорта.

В соревнованиях принимали участие юноши и девушки в возрастной категории до 13 лет, юноши и девушки до 17 лет, общее количество участников 128 человек. В программе мероприятия прошли 4 турнира соревнований в категории одиночный разряд. Матчи проводились из трех сетов с тайм-брейком до 7 очков.

27 София сыграла в турнире по теннису «Все на теннис» в возрастной категории до 12 лет, среди 20 спортсменов. Турнир прошёл в Москве, в теннисном клубе «Спорт станция» и заняла в нем второе место.

С 28 по 29 июля приняла участие в турнире по теннису, прошедшему в рамках «Российской школьной лиги» в г. Апрелевка, Московской области, в теннисном центре «Апрельский». Спортсменка сыграла в возрастной категории до 12 лет, соревнуясь с 25 теннисистками и заняла третье место.

Тренирует спортсменку мастер спорта Абхазии Э.В. Акуция.