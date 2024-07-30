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Абхазия Информ

НА СЦЕНЕ АБХАЗСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ПОКАЖУТ СПЕКТАКЛЬ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

Новости Вторник, 30 июля 2024 14:24
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НА СЦЕНЕ АБХАЗСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ПОКАЖУТ СПЕКТАКЛЬ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

Сухум. 30 июля 2024. Абхазия-Информ. 1 августа в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии» на сцене Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоится показ спектакля «Ромео и Джульетта» Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Эрика Сапаева. Художественный руководитель театра, балетмейстер Константин Иванов вместе с художником Борисом Голодницким создали свою версию балета Сергея Прокофьева. Они представили знакомую историю с новой точки зрения. «Веронская трагедия происходит не из поступков, а из нерушимого уклада жизни, с которым отдельная душа способна совладать лишь при готовности к собственной гибели.

Общие впечатления, оставляемые трагедией, не являются мрачными. Шекспир стремился не столько привести зрителя к нравственному суждению о своих героях, сколько приблизить к пониманию природы человека. И когда задача писателя достигнута, в произведении обнаруживается подспудная вера в человека, составляющая основу даже тех произведений Шекспира, в которых люди проявляют себя не с лучшей стороны», отмечается в пресс-релизе спектакля.

Мероприятие организовано РОСКОНЦЕРТом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Абхазия.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 30 июля 2024 14:26

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