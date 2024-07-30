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Абхазия Информ

31 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Вторник, 30 июля 2024 14:27
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31 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 30 июля 2024. Абхазия-Информ. 31 июля в 11:00 состоится заседание Кабинета министров Республики Абхазия, на котором рассмотрят вопросы:

Об утверждении Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2025 год;

Об осуществлении центральными органами государственного управления Республики Абхазия отдельных полномочий в целях реализации Закона Республики Абхазия «Об инвестиционном товариществе»;

О государственной информационной системе стратегического планирования;

О внесении изменений в ведомственную среднесрочную целевую программу Республики Абхазия «Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Абхазия 2022 – 2024 гг.», утвержденную Постановлением Кабинета министров Республики Абхазия от 28 июля 2022 года №87;

О внесении изменений в некоторые акты Кабинета министров Республики Абхазия в части регулирования лицензионной деятельности по пассажирским и международным грузовым автомобильным перевозкам и лицензирования деятельности по хранению и оптовой продаже горюче-смазочных материалов;

О внесении изменений в ведомственную целевую программу на 2024 год «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия», утвержденную Постановлением Кабинета министров Республики Абхазия от 16 февраля 2024 г. №7;

О внесении изменений в Постановление Кабинета министров Республики Абхазия от 23 октября 2019 г. №145 «О комиссии по вопросам пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг.»;

О внесении изменения в Постановление Кабинета министров Республики Абхазия от 17 февраля 2006 года № 23 Об утверждении правил, регулирующих осуществление государственной регистрации юридических лиц, и форм документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц;

О внесении изменений в Постановление Кабинета министров Республики Абхазия от 29 декабря 2023 года №191 «Об утверждении Положения о министерстве энергетики и транспорта Республики Абхазия» и Постановление Кабинета министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 30 июля 2024 14:29

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