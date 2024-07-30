ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ГЕНПРОКУРАТУРЫ

Сухум. 30 июля 2024. Абхазия-Информ. На заседании коллегии Генпрокуратуры подвели итоги работы за первое полугодие 2024 года. Органами прокуратуры в первом полугодии 2024 года выявлено 101 нарушение законодательства Республики Абхазия (за аналогичный период 2023 года – 153).

В целях устранения выявленных нарушений внесено 46 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечен 4 человека. Принесено 16 протестов, к административной ответственности привлечено 14 человек, предостережено о недопустимости нарушения законодательства 29 лиц. Об этом сообщил и. о. первого заместителя генпрокурора, начальник Судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба ­­на заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за первое полугодие 2024 года.

Для принятия процессуального решения Управление по надзору за исполнением законодательства направило в Следственное управление Генпрокуратуры один материал проверки.

Мерами прокурорского реагирования бюджету и различным организациям возмещено более 26,2 млн руб. (за аналогичный период прошлого года – 28,3 млн руб.).

Управлением по надзору за исполнением законодательства проведены две плановые проверки. Одна из них – проверка исполнения бюджетного и налогового законодательства РА получателями бюджетных средств при реализации Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию РА за период с 2020 года по 2023 год. Проверка проводилась на 4 объектах строительства, включенных в Инвестпрограмму.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений, а именно:

– не осуществляется должный технический надзор за объектами строительства, включенными в Инвестиционные программы;

– открытым остается вопрос порядка привлечения юрлиц и ИП к реализации государственных программ и заказов, а также выбора поставщиков для государственных нужд;

– не проводятся открытые конкурсы или аукционы при принятии решений о привлечении юрлиц и ИП к реализации государственных программ и заказов;

– отсутствуют какие-либо нормативные акты, регламентирующие процедуру проведения конкурса среди подрядных организаций;

– задолженность исполнителей работ по уплате налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

Мерами прокурорского реагирования погашена сумма задолженностей по налоговым платежам в размере 441 982 руб.

За первое полугодие 2024 года в органы прокуратуры Республики Абхазия в рамках надзора за исполнением законодательства Абхазии поступило и рассмотрено 79 обращений и заявлений граждан, должностных и иных лиц, из которых удовлетворено 43. Об этом сообщил и. о. первого заместителя генпрокурора, начальник Судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба.

По результатам рассмотрения обращений и заявлений применены следующие меры прокурорского реагирования: внесено 11 представлений, принесено 16 протестов, объявлено 6 предостережений, вынесено 11 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, по которым к административной ответственности (штрафу ) привлечен один человек.

В органы прокуратуры поступает немало заявлений граждан на должностных лиц органов ГАИ МВД.

Так, в 1-е полугодии 2024 года в органы прокуратуры поступило 29 обращений граждан о законности действий должностных лиц органов ГАИ при привлечении к административной ответственности за нарушение ПДД.

23 обращения удовлетворены, по результатам рассмотрения обращений в Управление и районные отделения ГЛИ МВД РА принесено 15 протестов на противоречащие административному законодательству правовые акты должностных лиц, внесено 6 представлений, объявлено 4 предостережения.

284 преступления зарегистрировано правоохранительными органами за 6 месяцев 2024 года, что 38 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Это свидетельствует о сохранении тенденции прошлых лет к снижению количества зарегистрированных на территории Абхазии преступлений», – отметил Амичба.

Значительное уменьшение числа зарегистрированных преступлений наблюдается в городе Сухум (77 преступлений против 115 за 2023 год) и в Очамчырском районе (18 преступления против 28 в 2023 г.).

Амичба отметил уменьшение количества тяжких и особо тяжких преступлений – 96 из 284 зарегистрированных преступлений.

«Раскрываемость тяжких преступлений по расследованным и направленным в суд делам составляет 40,6%. За анализируемый период зарегистрировано 4 убийства, все раскрыты. Значительную долю в структуре массово зарегистрированных преступлений продолжают составлять незаконный оборот наркотиков, кражи и незаконный оборот оружия», – сказал он.

93 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зарегистрировано за 6 месяцев 2024 г.

93 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зарегистрировано за 6 месяцев 2024 г.

93 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и культивированием запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, зарегистрировано за 6 месяцев 2024 года. Это составляет 32.7% от общего числа зарегистрированных преступлений.

«Органами внутренних дел, как и прежде, в основном выявляются факты незаконного оборота наркотических и психотропных веществ без цели сбыта. К уголовной ответственности привлекаются преимущественно потребители наркотиков, нуждающиеся в лечении. Из общего количества зарегистрированных преступлений данной категории по незаконному обороту наркотических средств с целью сбыта, а равно их сбыту возбуждено 18 преступлений (19,3%). Выявлено несколько фактов крупных партий наркотических средств у лиц, занимавшихся их сбытом, однако остаются безнаказанными организаторы данных преступлений», – сказал Даур Амичба.

За анализируемый период Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД изъята крупнейшая партия наркотического вещества «мефедрон» общей массой 8 кг 785,428 гр., ввезенная из РФ в Абхазию.

В марте 2024 года пресечен еще один крупный канал поставки с территории России наркотиков: «мефедрон» (260,554 гр.) и «метадон» (145,925 гр.), а также кокаин.

В первом полугодии также совершено 42 кражи, что составляет 14,7% (раскрыто - 10).

38 (13.3%) преступлений связано с незаконным оборотом огнестрельного оружия.

За отчетный период зарегистрировано четыре преступления, относящихся к корыстно-насильственным. Все четыре преступления – разбойные нападения. Из четырех разбоев раскрыто три.

Убийств из корыстных побуждений, похищений граждан и грабежей, совершено не было. За аналогичный период прошлого года было совершено 2 похищения и 9 грабежей.

Три преступления, совершенных несовершеннолетними, зарегистрировано в первом полугодии 2024 г. Два преступления совершены в Сухуме, одно – в Гудаутском районе. Одно преступление совершено группой лиц.

За аналогичный период 2023 г. было совершено 9 преступлений 10 несовершеннолетними лицами.

По информации Управления общественной безопасности МВД, зарегистрировано 12 преступлений, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние. Четверо из них пострадали в ДТП.

По сведениям, полученным из Управления ГАИ за 6 месяцев этого года, за нарушение норм действующего административного законодательства РА к административной ответственности привлечено трое несовершеннолетних граждан.

«В значительной степени преступность несовершеннолетних в республике обусловлена социально-экономическими причинами, среди которых можно выделить низкий уровень доходов населения, незанятость молодежи, отсутствие во многих населенных пунктах организованных мест проведения досуга», – сказал Амичба.

За отчётный период из числа трудновоспитуемых подростков на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД МВД состоят 39 несовершеннолетних, на оперативном учете 18 несовершеннолетних, на карточном учете 21 несовершеннолетний.

Также на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состоят 26 родителей, уклоняющихся от выполнения родительских обязанностей. На каждого из них заведена учетно-профилактическая карточка.

В подразделения по делам несовершеннолетних было доставлено 7 несовершеннолетних в рамках осуществления профилактических мероприятий.

Генеральный прокурор Адгур Агрба призвал сотрудников органов прокуратуры усилить работу по обеспечению законности и правопорядка.

Свое выступление на заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы за первое полугодие 2024 года, он начал с позитивной информации.

«Очень радует то, что в этом году у нас вообще нет похищений граждан, нет ни одного грабежа в республике, нет убийств из корыстных побуждений. Вот это действительно, на мой взгляд, достижение результата. Чья это заслуга, об этом мы говорить не будем. Я думаю, что все вместе постарались, вся правоохранительная система, но сами себя хвалить не будем», – сказал Агрба.

Вместе с тем он указал на ряд проблем, требующих внимания со стороны органов прокуратуры.

Агрба рекомендовал коллегам, в особенности районным прокурорам, усилить работу по обеспечению безопасности на дорогах.

«В этом году у нас погибло 20 человек за 6 месяцев. Это на 8 человек меньше, чем в прошлом году. Но нельзя сказать, что это хороший результат. В июле много людей погибло за короткий промежуток времени, если вы обратили внимание. Нужно уделить особое внимание положению дел на дорогах – авариям и иным дорожно-транспортным происшествиям», – сказал Агрба.

Он предложил районным и городским прокурорам проводить на регулярной основе совещания с участием представителей МВД, СГБ, всех тех, кто несет ответственность за безопасность на дорогах.

«Мы видим, что происходит на дорогах, как складывается ситуация. Сейчас сменилось руководство ГАИ, внедряются новые методы работы. Посмотрим, какие даст это результаты. Но мне бы хотелось, чтобы вы тоже приняли активное участие в изменении ситуации на дорогах. Нам всем надо объединить усилия, чтобы положение дел изменилась в лучшую сторону», – сказал Агрба.

Генпрокурор согласен с тем, что нужно больше камер фото- и видеонаблюдения на дорогах.

«Я понимаю, что нужно ставить камеры. Об этом все говорят. Об этом было много сказано и в Кабинете министров. Об этом говорил премьер-министр. Это очень затратное дело. Но есть и то, что можно делать сейчас. Нужно, где это необходимо, устанавливать дорожные неровности. Они могут спасти жизнь не одного человека», – сказал Агрба.

Он еще раз обратился к коллегам с убедительной просьбой держать на контроле эту проблему, координировать действия с МВД, СГБ, руководством районов, со всеми службами, которые непосредственно ответственны за ситуацию на дорогах, чтобы изменить ее.

«Только таким путем мы сможем чего-то добиться», – сказал генпрокурор.

Об этом сообщает Апсныпресс.