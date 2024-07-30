В ГУЛРЫПШЕ УСТАНОВИЛИ СОВРЕМЕННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Сухум. 30 июля 2024. Абхазия-Информ. В Гулрыпшском районе осуществляется замена устаревших контейнеров для бытовых отходов на новые. На начальном этапе закуплено 40 современных однокубовых и 10 восьмикубовых контейнеров. Их приобретение обусловлено возникновением стихийных свалок строительного мусора на старых площадках с 10-кубовыми контейнерами. Открытые контейнеры большого объема также привлекают домашний скот, что приводит к разбрасыванию мусора и создает опасность для животных. Новые контейнеры оснащены крышками для предотвращения этих проблем.

При необходимости будут смонтированы крытые контейнерные площадки. Однокубовые баки будут установлены как на замену старым, так и в новых местах, где ранее сбор мусора не производился.

«Мы изучили опыт соседних территорий – Гагры, Афона, Сухума – где уже установлены такие контейнеры. И там, где они стоят, становится чище, а для людей выброс мусора – удобнее. Также плюсом таких контейнеров является то, что мусор в них не залеживается, так как вывоз производится ежедневно», – рассказал Тимур Начкебия, заместитель начальника МУП «ЖКХ».

Мусор вывозят ежедневно, однако текущая техника справляется с трудом. Мусоровозы старого образца не уплотняют отходы, что снижает эффективность использования объема машины. При уплотнении одна машина может вместить на 40% больше мусора. Администрация планирует приобретение современной спецтехники с модулем загрузки контейнеров и механизмом уплотнения для повышения эффективности уборки.

При успешной реализации проекта, помимо закупки новой коммунальной техники, администрация намерена приобрести дополнительно порядка 100 контейнеров.