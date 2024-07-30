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Абхазия Информ

В ГУЛРЫПШЕ УСТАНОВИЛИ СОВРЕМЕННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Новости Вторник, 30 июля 2024 19:28
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В ГУЛРЫПШЕ УСТАНОВИЛИ СОВРЕМЕННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Сухум. 30 июля 2024. Абхазия-Информ. В Гулрыпшском районе осуществляется замена устаревших контейнеров для бытовых отходов на новые. На начальном этапе закуплено 40 современных однокубовых и 10 восьмикубовых контейнеров. Их приобретение обусловлено возникновением стихийных свалок строительного мусора на старых площадках с 10-кубовыми контейнерами. Открытые контейнеры большого объема также привлекают домашний скот, что приводит к разбрасыванию мусора и создает опасность для животных. Новые контейнеры оснащены крышками для предотвращения этих проблем.

При необходимости будут смонтированы крытые контейнерные площадки. Однокубовые баки будут установлены как на замену старым, так и в новых местах, где ранее сбор мусора не производился.

«Мы изучили опыт соседних территорий – Гагры, Афона, Сухума – где уже установлены такие контейнеры. И там, где они стоят, становится чище, а для людей выброс мусора – удобнее. Также плюсом таких контейнеров является то, что мусор в них не залеживается, так как вывоз производится ежедневно», – рассказал Тимур Начкебия, заместитель начальника МУП «ЖКХ».

Мусор вывозят ежедневно, однако текущая техника справляется с трудом. Мусоровозы старого образца не уплотняют отходы, что снижает эффективность использования объема машины. При уплотнении одна машина может вместить на 40% больше мусора. Администрация планирует приобретение современной спецтехники с модулем загрузки контейнеров и механизмом уплотнения для повышения эффективности уборки.

При успешной реализации проекта, помимо закупки новой коммунальной техники, администрация намерена приобрести дополнительно порядка 100 контейнеров.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 30 июля 2024 19:30

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