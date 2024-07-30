ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 9 КГ МЕФЕДРОНА

Сухум. 30 июля 2024. Абхазия-Информ. О результатах по борьбе с наркотрафиком за период с 2021 по 2023, а также шесть месяцев 2024 года в интервью «Апсны.Иахьа» рассказал начальник УКОН Абхазии Астамур Пачалия. Так, по информации Пачалия, за период с 2021 года по 2024 год, правоохранительными органами Республики Абхазия, возбуждено 684 уголовных дел, из которых 316 тяжких и особо тяжких преступлений.

За отчетный период выявлено 35 групп, которые занимались на территории Абхазии незаконным оборотом наркотиков.

«По возбужденным уголовным делам привлечено 717 человек, среди которых 108 иностранных гражданина: 63 граждан РФ, 1 гражданин Белоруссии, 11 граждан Таджикистана, 24 гражданина Узбекистана, 3 гражданина Кыргызстана, 4 гражданина Азербайджана, 2 гражданина Туркменистана», – сказал Пачалия.

В 2024 году было изъято рекордное количество синтетического наркотика, который получил широкое распространение за последние 15 лет мефедрон – более 9 килограммов.

Наркотические и психотропные средства исследованные в ЭКЦ МВД РА за 6 месяцев 2024 года:

Каннабис (марихуана) – 29,244 гр;

Метадон - 1 кг 512,61 гр;

Мефедрон – 9 кг 306,153 гр;

Прегабалин – 37,5 гр;

МДА – 1,452 гр;

Кокаин – 1,031 гр;

Габапентин – 18 гр;

Мак – 537 корней,

Конопля – 80 корней.

Астамур Пачалия подчеркнул, что, то количество мефедрона, которое было изъято в этом году превышает все послевоенные показатели.

«Если даже в совокупности взять все 15 лет, что изымали, не получится такое количество мефедрона. Это рекордное количество», – сказал он.

Пачалия отметил, что работа УКОН продолжается в усиленном режиме.