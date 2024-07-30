ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 9 КГ МЕФЕДРОНА
Сухум. 30 июля 2024. Абхазия-Информ. О результатах по борьбе с наркотрафиком за период с 2021 по 2023, а также шесть месяцев 2024 года в интервью «Апсны.Иахьа» рассказал начальник УКОН Абхазии Астамур Пачалия. Так, по информации Пачалия, за период с 2021 года по 2024 год, правоохранительными органами Республики Абхазия, возбуждено 684 уголовных дел, из которых 316 тяжких и особо тяжких преступлений.
За отчетный период выявлено 35 групп, которые занимались на территории Абхазии незаконным оборотом наркотиков.
«По возбужденным уголовным делам привлечено 717 человек, среди которых 108 иностранных гражданина: 63 граждан РФ, 1 гражданин Белоруссии, 11 граждан Таджикистана, 24 гражданина Узбекистана, 3 гражданина Кыргызстана, 4 гражданина Азербайджана, 2 гражданина Туркменистана», – сказал Пачалия.
В 2024 году было изъято рекордное количество синтетического наркотика, который получил широкое распространение за последние 15 лет мефедрон – более 9 килограммов.
Наркотические и психотропные средства исследованные в ЭКЦ МВД РА за 6 месяцев 2024 года:
Каннабис (марихуана) – 29,244 гр;
Метадон - 1 кг 512,61 гр;
Мефедрон – 9 кг 306,153 гр;
Прегабалин – 37,5 гр;
МДА – 1,452 гр;
Кокаин – 1,031 гр;
Габапентин – 18 гр;
Мак – 537 корней,
Конопля – 80 корней.
Астамур Пачалия подчеркнул, что, то количество мефедрона, которое было изъято в этом году превышает все послевоенные показатели.
«Если даже в совокупности взять все 15 лет, что изымали, не получится такое количество мефедрона. Это рекордное количество», – сказал он.
Пачалия отметил, что работа УКОН продолжается в усиленном режиме.
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