ЖИТЕЛЬ ГАГРСКОГО РАЙОНА ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ПДД

Сухум. 30 июля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники Госавтоинспекции Абхазии привлекли к ответственности дрифтера из Гагры. Личность лихача милиционеры установили по видеозаписи в социальных сетях. Кочконян Артур Арменакович 1998 года рождения, находясь за рулем автомобиля БМВ, грубо нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности другим участникам дорожного движения.

Зачастую подобные «гонки» заканчиваются травмами пешеходов или ДТП с другими участниками дорожного движения, и в отдельных случаях могут привести к гибели, травмам и инвалидности. В некоторых подобных авариях погибают сами водители и их пассажиры. Это и стало предметом разговора приглашенных в Управление ГАИ Артура Кочконяна и его отца – блогера.

«На дорогах общего пользования независимо от времени суток каждый должен действовать в соответствии с Правилами дорожного движения. Любители дрифта на проезжей части – нарушители, которые создают аварийные ситуации на дороге, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Вы намерено совершаете действия, из-за которых может пострадать здоровье окружающих, порой вы подвергаете опасности их жизнь», – подчеркнул ВРИО начальника УГАИ Дамей Авидзба.

На гражданина Кочконяна составлен административный протокол. Согласно регламенту, его обязали сдать экзамен на знание ПДД, который Армен Кочконян завалил, ответив всего на 9 вопросов из 20. Его автомобиль отправлен на штрафстоянку сроком на один месяц.

Сотрудники УГАИ напоминают водителям об усиленном контроле за «дрифтерами», которые пренебрегают правилами дорожного движения, рискуя не только своей жизнью, но и жизнью окружающих.