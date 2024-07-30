АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С РОМАНОМ ДБАР

Сухум. 30 июля 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с директором Института экологии Романом Дбар. На встрече обсудили вопросы, связанные с возможным строительством объектов на территориях, где ранее они не были разрешены.

В ходе встречи было подчеркнуто, что в последнее время из районов Абхазии в Кабинет министров стали поступать разрешительные документы на выделение гражданам земельных участков в местах, не предусмотренных для этого, в частности на территории Мюссерских холмов.

Александр Анкваб отметил, что Мюссерские холмы – уникальное образование на черноморском побережье и все, что там, возможно, будет происходить, должно быть согласовано с экологами.

«Мюссерские холмы обрываются клифом - обрывистые берега, которые обращены в сторону моря. Они находятся в чрезвычайно чувствительной зоне и любое воздействие на эти обрывистые участки - строительство, вырубка леса, повреждение почвенного слоя, - обязательно приведут к тому, что они начнут активно развиваться. Это не просто какое-то предсказание будущего, это то, что сегодня уже происходит в тех местах, где была произведено строительство», – сказал Роман Дбар.

Он считает, что нужно принять решение по полному закрытию этой территории для любого вида хозяйственной деятельности, и превращения территории вдоль всего обрывистого участка Мюссерских холмов в природный заказник.

Александр Анкваб поручил Институту экологии подготовить по этой проблеме соответствующую справку.