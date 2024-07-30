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Абхазия Информ

В ПИЦУНДЕ СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Новости Вторник, 30 июля 2024 19:51
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В ПИЦУНДЕ СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Сухум. 30 июля 2024. Абхазия-Информ. Второй международный музыкальный фестиваль начался в Пицунде. Церемония открытия прошла в Государственном концертном зале Пицундского храма – Патриаршем соборе в честь апостола Андрея Первозванного. Пресс-служба министерства культуры Абхазии сообщила, что участие в фестивале приняли артисты из России, Китая, Беларуси, Турции, Азербайджана, Армении, США и Абхазии. Мероприятие будет проходить до 3 августа.

В первый день фестиваля гости насладились известными произведениями мировых композиторов. Художественным руководителем фестиваля является Барас Куджба, выпускник Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Кульминацией фестиваля станет исполнение «Абхазского реквиема» Нодара Чанба 31 июля, в исполнении Государственной хоровой капеллы республики. В программе также запланированы произведения Чайковского, Рахманинова и органный концерт Луки Гаделии, заслуженного артиста Абхазии и солиста Абхазской государственной филармонии имени Р.Д. Гумба.​

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 30 июля 2024 19:53

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