В ПИЦУНДЕ СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Сухум. 30 июля 2024. Абхазия-Информ. Второй международный музыкальный фестиваль начался в Пицунде. Церемония открытия прошла в Государственном концертном зале Пицундского храма – Патриаршем соборе в честь апостола Андрея Первозванного. Пресс-служба министерства культуры Абхазии сообщила, что участие в фестивале приняли артисты из России, Китая, Беларуси, Турции, Азербайджана, Армении, США и Абхазии. Мероприятие будет проходить до 3 августа.