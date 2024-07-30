ТИМУР ДЖИНДЖОЛИЯ: ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КРАЙНЕ ВАЖНА

– Тимур Иванович, давайте начнем с традиционного вопроса: какая на сегодня ситуация с электроснабжением республики?

Сухум. 30 июля 2024. Абхазия-Информ. Чем сегодня занимаются сотрудники РУП «Черноморэнерго», ка обстоят дела с установкой приборов учета и к чему готовиться потребителям электроэнергии в зимний период – в беседе корреспондента «Абхазия-Информ» с генеральным директором «ЧЭ» Тимуром Джинджолия.

– На сегодняшней день вся республика полностью обеспечена электроэнергией со стороны ИнгурГЭС, приток воды и сама выработка электроэнергии станцией позволяет это. Кроме того, проведен большой объем работ, как текущий так плановый ремонт, чтобы обеспечить население республики бесперебойным электроснабжением. Ведется расчистка трассы: убирается мелколесье, что существенно снижает аварийность на линиях и одновременно ведет к определенной экономии электроэнергии.

Работы тяжелые, проходят в горных и труднодоступных местах, где техника, зачастую, не может подойти, поэтому приходится чистить вручную.

Недавно мы своими силами отремонтировали три бульдозера, сегодня ведется расчистка по линии 110 кВ от Афона до реки Гумисты. В скором мнении начнем такие же работы на линии 220 кВ.

После расчистки проведем профилактические работы: заменим изоляторы, шлейфы, линии электропередач – все это существенно повлияет на бесперебойность подачи электроэнергии.

Если вы заметили, количество аварийных отключений стало намного меньше, чем в прошлом году. Это связано с серьезными профилактическими работами на подстанциях 110 и 220 кВ. В частности, осуществлена реконструкция подстанции с селе Алахадзых, где установлено новое современное оборудование и трансформаторы. И это пока первая часть работы, которая осуществляется за счет Инвестпрограммы.

Завершились работы на подстанции Цандрипш-тяга, где оборудование полностью износилось и, как следствие, ощущался большой дефицит трансформаторных мощностей. Работы начаты по указанию президента и в них частичное финансовое участие принимают Администрация Гагрского района и РУП «Абхазская железная дорога», которые внесли по 10 млн рублей, но основная финансовая нагрузка лежит на «Черноморэнерго». Установлены трансформаторы, проведен монтаж линий и необходимого оборудования. Общая стоимость проекта порядка 50 млн рублей.

Но ситуация на многих подстанциях и линиях очень сложная: оборудование износилось полностью, средства и его ремонт годами не вкладывались. И все это при очень низком тарифе в 40 копеек, когда стоимость самого оборудования, за последние 10 лет в десятки раз увеличилось. По сути, в энергосистеме все нужно менять – кабели, трансформаторы, опоры и многое другое. Сейчас еще сложнее стало…

– Каково на сегодня состояние деривационного тоннеля после зимней аварии?

– Все повреждения тогда был устранены силами ИнгурГЭС, но, насколько мне известно, в 2026 году планируется полный ремонт тоннеля, а это значит, что его остановят и это вопрос не нескольких недель, а нескольких месяцев.

По сути своей, тоннель постоянно нуждается в профилактическом ремонте, а это довольно серьезное сооружение диаметром в девять метров, без которого машинный зал не сможет функционировать.

– Как обстоят дела с электроснабжением в столице? В последнее время частенько стали отключать электроэнергию по утрам…

– Причины отключений разные: это происходит в связи с ремонтными или аварийными ситуациями, которые предсказать невозможно. Город быстро развивается, строится много новых объектов и, как следствие, нагрузки увеличиваются. Иногда отключение связано с подключением таких объектов, иногда с перегрузкой или установкой приборов учета, сменой провода на линиях. О таких профработах мы обычно предупреждаем заранее.

– Жители Гагрского района раньше жаловались на отключения в период курортного сезона…

– В Гагре в прошлом году мы улучшили ситуацию: построили новые подстанции и более менее стабилизировали ситуацию.

Кроме того, ведется работа в районе насосной станции: линия там без резерва, опоры заменили, тянут новую линию, к концу лета ее запустим, распределим нагрузку и сделаем схему электроснабжения более гибкой.

– Как обстоят дела с установкой приборов учета?

– Недавно мы получили еще пять тысяч штук. По Сухуму население уже на 55% обеспечено приборами учета. Пока мы сосредоточены на столице, но следующим этапом начнем установку приборов в Гагре и Гудауте.

– Как известно, после установки прибора учета у «Черноморэнерго» есть возможность воздействия на неплательщика посредством отключение от электроснабжения через компьютер. Как реагируют люди?

По-разному, но, тем не менее, ситуация меняется. Где приборы установлены и ведется контроль за потреблением, там уровень оплаты у нас высокий и экономия электроэнергии серьезная.

Одно из главных наших достижений: в прошлом году, за счет приборов учета, нам удалось сэкономить порядка 200 млн кВч. За 5 месяцев текущего года, мы уже 120 млн кВч сэкономили, то есть потратили меньше, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Если такая тенденция у нас сохранится, то мы опять в этом году 200 млн кВч сэкономим.

– Что такое 200 млн кВч?

– Это потребление всей республики в зимнее время на 25 дней. Хочу напомнить, что в зимне-весенний период на пришлось оплачивать коммерческий переток со стороны России. Для того, чтобы население не осталось без света и не было бы излишне глубоких ограничений, государство заплатило из расчета 4 руб. 80 коп за 1 кв/час. Суммарно – это 1 млрд 160 млн рублей. Поэтому, все проводимые нами мероприятий направлены на снижение потребления – люди начинают экономить.

– Что на сегодня с оплатой за пользование электроэнергией?

– За 50% мы уже ушли, но, как вы понимаете, это тоже немного. Хочу отметить, что по оплате более-менее стабильно в Сухуме, Гагре и Гале.

– Стоит ли нам ожидать очередное повышение тарифов?

– До конца года стоимость одного кВт/ч установлена на уровне 1 руб. 40 коп. – это для однофазного питания и 1 руб. 80 коп – для трехфазного. Коммерческие структуры платят 2 руб. 60 коп за кВт/ч.

– Как известно, «Черноморэнерго» держится на специалистах. Есть ли желающие поступить в вузы по профилю в этом году?

– В прошлом году мы отправили учиться двух человек в Краснодар. В этом году, чтобы кто-то по профилю поступал – не слушал, и это при том, что нам крайне необходимы молодые специалисты.

У нас есть несколько человек после вузов: они проходит все этапы, по 3-4 месяца работают в разных подразделениях, чтобы освоить профессию полностью. Фактически – начинают с электриков. Только тогда будет готовый специалист. Но, по сути молодых специалистов очень мало, а взрослое поколение энергетиков – стареет.

Хочу отметить, что мы провели серьезное сокращение штатов по дублирующим или вообще не нужным позициям. Подняли на 50% зарплату работающим на линии сотрудникам.

– Что нам ожидать следующей зимой?

– Перспективы следующие: в прошлом году Абхазия потребила 2 млрд 700 млн кВтч. Реально сегодня необходимость в потреблении – 1,8- 2 млрд кВтч. Это как раз та выработка, которую мы получаем с ИнгурГЭС. При разумном подходе нам этого будет хватать. Все 30% перерасхода в итоге приводят к отключениям и введению графика.

Экономия электроэнергии крайне важна, поэтому, надеюсь, что приборы учета и дадут именно эти 30% экономии.

Призывы к самосознанию и ответственности граждан – не работает. Пока человек не поймет, что за каждый потраченным им кВт ему придется заплатить, толку не будет. Когда после установки приборов учета приходит счет, тут же выключают лишний обогреватель или лампочку.

– Сегодня много говорят об альтернативной энергетике… Даже соответствующие проекты в Парламенте представляли…

– Хочу подчеркнуть, что альтернативная электроэнергетика работает и развивается в Европе при тарифе в 20 и более рублей за 1 кВт/ч и при их обязательной платежной дисциплине. Есть страны, где кВт/ч стоит 22-23 рубля.

Электроэнергия выработанная с помощью ветрогенераторов – стоят от 8 до 10 рублей. Солнечные батареи – тоже очень дорого, если бы это было дешево, все бы их ставили, но это нерентабельно.

Единственно, где можно эффективно применять солнечные панели – при нагреве воды, как это делается в Турции. Это будет и экономически выгодно, и серьезно снизит нагрузку на линии.

Что касается малой энергетики: в советский период такое практиковалось – в селах ставили малые ГЭС. Возьмем для примера ту же Кодорскую ГЭС: вырабатываемой ею электроэнергии хватало на сельсовет, школу, лесопилку и все.

Кстати, для тех, кто интересуется: малые ГЭС в селах строили не для полного электроснабжения населения, а для обеспечения электроэнергией государственных учреждений. Малых ГЭС по всей Абхазии было порядка двадцати, суммарной мощностью 9 мегаватт. Для примера, мощность первой перепадной ГЭС на каскаде ИргурГЭС – 220 мегаватт. Когда перешли на большую энергетику, содержать малые ГЭС стало невыгодно и надобность в них отпала.

Что касается стоимости малых ГЭС: нужно быть готовым вкладывать огромные первичные суммы. Надеяться на инвесторов, которые, мол, придут и помогут? Для примера: малая ГЭС для села в 100 домов обойдется в 9 млн евро, и когда она окупится?

– Так какой выход?

– Устанавливать приборы учета и экономить электроэнергию, ну и оплачивать ее потребление. Другого рецепта нет.