СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ НА 2025 ГОД ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ СПРОГНОЗИРОВАН В ОБЪЕМЕ 196,2 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 31 июля 2024. Абхазия-Информ. На состоявшемся сегодня заседании Кабинета министров правительство утвердило Индикативный план социально-экономического развития Абхазии на 2025 год. Документ представила вице-премьер – министр экономики Кристина Озган.

Проект Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2025 год разработан в соответствии с Законом Республики Абхазия от 28 декабря 2000 года №597-С-XII «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Абхазия» и Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 26.05.2021г. №58 «Об утверждении Порядка разработки Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия».

Проект Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2025 год формировался с учетом показателей, представленных соответствующими государственными органами управления, администрациями районов и г. Сухум и основан на фактических показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций 2023 года и первого полугодия 2024 года, с учетом среднегодового уровня инфляции.

Совокупный объем производства товаров (работ, услуг) по всем отраслям экономики спрогнозирован в объеме 196,2 млрд. руб. в т.ч. сельское хозяйство 11,6 млрд. руб., внешнеэкономическая деятельность 59,3 млрд руб. Рост составляет 30% по отношению к фактическому показателю 2023 года и 30% к плановому показателю 2024 года (150 млрд руб.).

Структура объема производства товаров (работ, услуг) в разрезе по регионам составляет: г.Сухум – 58%, Гагрский район 24,9%, Гудаутский – 6,6%, Сухумский – 5,1%, Гулрыпшский – 1,7%, Очамчырский – 2,7%, Ткуарчалский и Галский – 1%.

В представленном на утверждении прогнозе Индикативного плана на 2025 год впервые определен объем производства товаров (работ, услуг) физическими лицами – индивидуальными предпринимателями в объеме 40,2 млрд. руб. Количество физических лиц, осуществляющих деятельность в экономике, составляет 12808.

В разрезе отраслей экономики прогноз сформирован в следующих параметрах:

– промышленность 10,6 млрд. руб. или 15% по отношению к прогнозу 2024 г. и 19% или +3 млрд. руб. к факту 2023 года (7,7 млрд. руб.), удельный вес отрасли в структуре прогноза составляет 8,3%. В промышленном производстве учтено 133 предприятия.

– энергетика 2,6 млрд. руб. или 28% по отношению к прогнозу 2024 г. и 52% к факту 2023 года (показатель сформирован с учетом ежегодного роста тарифов);

– связь 3,2 млрд. руб. или 2% по отношению к прогнозу 2024 г. и 14% к факту 2023 года (низкий прогноз сформирован исходя из действующей тарифной политики компаний);

– строительство 7,8 млрд. руб. или 68% по отношению к прогнозу 2024 г. и 9,8% к факту 2023 года Показатель сформирован с учетом высокой динамики роста объемов роста строительных работ в основном в частном секторе. Объем Инвестпрограммы составляет всего 1,1 млрд. руб. или 14%;

– торговля 75,3 млрд. руб. рост 38% по отношению к прогнозу 2024 г. и 31% к факту 2023 года, удельный вес отрасли в структуре прогноза составляет 60%. На показатель влияет прирост показателей ВЭД, объема строительных работ и услуг в туристической сфере.

– услуги 7,6 млрд. руб. или 59% по отношению к прогнозу 2024 г. и 46% к факту 2023 года, удельный вес отрасли в структуре прогноза составляет 6%.

– транспорт 1,8 млрд. руб. или 48% по отношению к прогнозу 2024 г. и 28% к факту 2023 года. Показатель сформирован в основном с учетом роста грузоперевозок ж/д транспортом.

– туризм 11,6 млрд. руб. или 20% по отношению к прогнозу 2024 г. и 36% к факту 2023 года, удельный вес 9,2%. На показатель влияет прирост количества объектов размещения, 1040 или почти 49 тыс. койко-мест.

– кредитно-финансовая деятельность 2,9 млрд. руб. или 12% по отношению к прогнозу 2024 г. и 26% к факту 2023 года.

– внешнеэкономическая деятельность 59,2 млрд. руб. или 28% по отношению к прогнозу 2024 г. и 23% к факту 2023 года.

Объем экспорта спрогнозирован в сумме 8,2 млрд. руб. что составляет 13% по отношению к факту 2023 года. Показатель сформирован с учетом увеличения стоимости экспортируемой алкогольной продукции в рамках весенних решений Правительства об установлении нормы рентабельности.

Объем импорта спрогнозирован в размере 46 млрд. руб. или 33% по отношению к прогнозу 2024 г. и 23% к факту 2023 года. Соотношение экспорта и импорта в структуре ВЭД 13 и 87% соответственно.

Совокупная прибыль по всем отраслям экономики на 2025 год спрогнозирована в сумме 8,6 млрд руб., что на 20,4% больше прогноза 2024 года, и 49,6% к факту 2023 года. Средняя норма прибыли 7%.

В разрезе отраслей:

– промышленность 1,3 млрд. руб. что на 61% больше факта 2023 года, норма прибыли 13%;

- связь 842 млн. руб. что на 7% больше прогноза 2024 года и на 31% больше факта 2023 года, норма прибыли 26%;

– строительство 495,2 млн. руб. что в 2,2 раза больше прогноза 2024 года и 84% по отношению к факту 2023 года, норма прибыли 6,3%;

– торговля 2,8 млрд. руб., что на 12,3% больше прогноза 2024 года и 46% по отношению к факту 2023 года (1,9 млрд. руб.), норма прибыли 3,8%;

– услуги 620 млн. руб., что на 91% больше прогноза 2024 года и 18% по отношению к факту 2023 года, норма прибыли 7,7%;

– туризм 1,9 млрд. руб., что на 29,4% больше прогноза 2024 года и 46% по отношению к факту 2023 года (1,3 млрд. руб.), норма прибыли 16%;

Наибольшая доля прогнозируемой совокупной прибыли по всем отраслям экономики в прогнозе Индикативного плана на 2025 год приходится на торговлю (34%), промышленность (15%), курорты и туризм (22%) и связь (10%).

Удельный вес прогнозируемой прибыли в разрезе регионов приходится на г. Сухум - 46,2%, Гагрский район – 36,7%, Гудаутский район – 6% и на все остальные регионы 14,1%.

Прогнозируемое количество занятых в экономике без учета (физлиц) составляет 24 710, прирост по отношению к 2024 году 2060 чел.

С учетом количества индивидуальных предпринимателей (физлиц) (данные МНС) 12808, общее количество занятых составит 37513 человек (без самозанятых в сельском хозяйстве). В данном показателе не учтено количество занятых планируемых при запуске аэропорта около 400 чел.

Увеличение количества занятых прогнозируется в следующих отраслях: промышленность +194, строительство +229, торговля +674, услуги +862, туризм +259.

В разрезе по регионам наибольшее количество занятых в г.Сухум – 12333 или 50%, Гагрском районе – 5470 или 22,1%, Гудаутском – 2065 или 8,3%, Сухумском районе – 389 или 1,5%, Гулрыпшском – 1697 или 6,8%, Очамчырском – 1246 или 5%, Ткуарчалском – 1127 или 4,5% и Галском – 383 или 1,5%.

Общий фонд заработной платы субъектов экономики спрогнозирован в объеме 7,8 млрд. руб. что на 29% больше плана 2024 года (6,0 млрд. руб.) и на 24% по отношению к факту 2023 года (6,2 млрд. руб.).

Среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 26 634 руб. Рост заработной платы по отношению к прогнозу 2024 года составляет 20% (22 197 руб.), факту 2023 года 10% (24 337руб.).

Размер заработной платы спрогнозирован с учетом установленной Постановлением кабинета министров Республики Абхазия минимальной заработной платы в размере 15 000 руб. Надо иметь ввиду, что по итогам 2024 года будет сформирован и утвержден минимальный размер заработной платы в 2025 году около 20 000 руб. соответственно среднемесячная заработная плата будет превышать 30 000 руб.

В разрезе по отраслям среднемесячная з/п, в промышленности 24 974 руб., в энергетике 34 468 руб., в связи 39 219 руб., в строительстве 26 348 руб., в торговле 29 958 руб., в услугах 23 358 руб., в транспорте 17 281 руб., в туризме 27 087 руб., в кредитно-финансовой сфере 41 529 руб.

В разрезе по регионам среднемесячная заработная плата в г.Сухум –26 831 руб., Гагрском районе – 27 301 руб., Гудаутском – 28 923 руб., Сухумском районе – 30 157 руб., Гулрыпшском –27 580 руб., Очамчырском –25 446 руб., Ткуарчалском – 17 800 руб. и Галском – 20 524 руб.

Согласно материалам государственного комитета Республики, Абхазия по статистике, прогнозный показатель ВВП Республики Абхазии в 2023 году составил 69,3млрд. руб.

Следует отметить, что в период 2020-2023г. объем ВВП в текущих ценах удвоен с 31 млрд. руб. до 69 млрд руб. При сохранении текущей динамики прироста показателей показатель ВВП 2024 года может составить до 85-90 млрд руб.

В соответствии с данными Госстата Республики Абхазия стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 июня 2024г. составила – 15 155,4руб.