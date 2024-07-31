УДАР МОЛНИИ ОБЕСТОЧИЛ СУХУМ И ВСЮ ЗАПАДНУЮ ЧАСТЬ АБХАЗИИ

Сухум. 31 июля 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии во время сильнейшей грозы ударом молнии была повреждена высоковольтная линия «Очамчыра – 220 кВ». Без электроэнергии остались часть Сухума и вся западная часть Абхазии – это самые популярные туристические места от российской границы до Нового Афона. Ремонтная бригада приступила к ликвидации последствий аварии, сообщает «Черноморэнерго» в соцсетях.