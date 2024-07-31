УДАР МОЛНИИ ОБЕСТОЧИЛ СУХУМ И ВСЮ ЗАПАДНУЮ ЧАСТЬ АБХАЗИИ
Сухум. 31 июля 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии во время сильнейшей грозы ударом молнии была повреждена высоковольтная линия «Очамчыра – 220 кВ». Без электроэнергии остались часть Сухума и вся западная часть Абхазии – это самые популярные туристические места от российской границы до Нового Афона. Ремонтная бригада приступила к ликвидации последствий аварии, сообщает «Черноморэнерго» в соцсетях.
Аварийное отключение электричества также повлияло на работу Абхазской железной дороги. Туристический поезд сообщением Туапсе – Гагра и электропоезд «Ласточка» Сочи – Гагра задерживаются на два часа до прибытия тепловоза. Также пришлось на несколько часов отложить перевозку грузов на товарных поездах.
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