 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УДАР МОЛНИИ ОБЕСТОЧИЛ СУХУМ И ВСЮ ЗАПАДНУЮ ЧАСТЬ АБХАЗИИ

Новости Среда, 31 июля 2024 14:34
Оцените материал
(0 голосов)
УДАР МОЛНИИ ОБЕСТОЧИЛ СУХУМ И ВСЮ ЗАПАДНУЮ ЧАСТЬ АБХАЗИИ

Сухум. 31 июля 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии во время сильнейшей грозы ударом молнии была повреждена высоковольтная линия «Очамчыра – 220 кВ». Без электроэнергии остались часть Сухума и вся западная часть Абхазии – это самые популярные туристические места от российской границы до Нового Афона. Ремонтная бригада приступила к ликвидации последствий аварии, сообщает «Черноморэнерго» в соцсетях.

Аварийное отключение электричества также повлияло на работу Абхазской железной дороги. Туристический поезд сообщением Туапсе – Гагра и электропоезд «Ласточка» Сочи – Гагра задерживаются на два часа до прибытия тепловоза. Также пришлось на несколько часов отложить перевозку грузов на товарных поездах.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 31 июля 2024 14:36

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ НА 2025 ГОД ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ СПРОГНОЗИРОВАН В ОБЪЕМЕ 196,2 МЛРД РУБЛЕЙ В АБХАЗИИ БУДЕТ СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.