В АБХАЗИИ БУДЕТ СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Сухум. 31 июля 2024. Абхазия-Информ. Правительство приняло постановление «О создании государственной информационной системы стратегического планирования». Документ устанавливает порядок функционирования государственной информационной системы стратегического планирования, требования к технологическим и лингвистическим средствам, в том числе требования к обеспечению автоматизации процессов сбора, обработки информации, и порядок информационного воздействия государственной информационной системы стратегического планирования с иными информационными системами.
Государственная информационная система стратегического планирования создается в целях сбора и обработки информации, содержащихся в государственных информационных ресурсах и системах, данных государственной статистики, сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия эффективных управленческих решений в сфере государственного управления.
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