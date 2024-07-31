В ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2024 ГОД ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Сухум. 31 июля 2024. Абхазия-Информ. Кабмин внес изменения в ведомственную краткосрочную целевую программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2024 год». Документ представила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Она сообщила, что с момента утверждения программы и создания рабочей группы проведены четыре заседания с участием представителей Администрации президента, Кабинета министров, профильных министерств и ведомств и депутатов Парламента.

Комиссией принято и зарегистрировано 280 заявок. По итогам проверок на соответствие требованиям программы установлены общие показатели. Всего было заявлено инвестиционных проектов на сумму 398 977 726 рублей. Сумма требуемых субсидий, согласно поданным заявлениям, составляла 256 912 395 рублей.

Принято решения об оказании господдержки по 170 заявкам..

«С учетом того, что действующим постановлением Кабинета министров установлены лимиты по отраслям и стоимости проектов, для того, чтобы мы могли обеспечить субсидирование уже отобранных проектов, необходимо произвести перераспределение средств по отраслям», – считает Кристина Озган.

При этом в общей сумме лимит составляет 100 миллионов рублей, что соответствует изначально предусмотренному программой, поэтому дополнительного финансирования не требуется.

Источником финансирования Программы являются средства республиканского бюджета в общем объеме 100 млн рублей, из которых направляется на государственное финансовое содействие на возмещение части затрат на приобретение оборудования по следующим видам деятельности:

1) ремесленничество и народный промысел – 2 493 640 рублей;

2) промышленность и услуги – 33 561 574 рублей;

3) общественное питание – 19 847 286 рублей;

4) туризм – 44 097 500 рублей.

Премьер-министр Александр, с сожалением констатировал, что не было подано ни одной заявки по переработке продукции, что сегодня так необходимо государству.