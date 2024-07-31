Сухум. 31 июля 2024. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке проектов законов Республики Абхазия «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действий на территории Республики Абхазия» и «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О пенсионном обеспечении инвалидов, семей погибших и семей умерших инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов». Заседание провел председатель парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности Темур Шергелия (председатель рабочей группы).

По итогам заседания рабочей группы были приняты решения:

– в целях создания Единого государственного регистра ветеранов Министерству обороны Республики Абхазия провести перерегистрацию ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действий на территории Республики Абхазия;

– принять меры для установки оборудования и программного обеспечения для оцифровки и создания базы данных документов и дел в Архиве Министерства обороны Республики Абхазия;

– в связи с большим объемом работы по перерегистрации ветеранов срок окончания деятельности рабочей группы перенести с 1 августа 2024 года на 1 февраля 2025 года, внеся изменения в соответствующее Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.