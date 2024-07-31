ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОМОГЛА МАЛЕНЬКОЙ ВИНОДЕЛЬНЕ ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Сухум. 31 июля 2024. Абхазия-Информ. Винодельня «Craft product Аbkhazia», расположенная в селе Мачара Гулрыпшского района, – семейное предприятие, которое благодаря гранту от Минсельхоза, должно увеличить объем производства в пять раз. Тимур Гадлия, представитель компании, рассказал о том, как любовь к вину и стремление к совершенству позволили им достичь высот.

Виноделием семьи Гадлия занялась более 10 лет назад. Сначала они производили вино лишь для семейных застолий, чтобы радовать родных близких. Но всё изменилось после победы на I Национальном конкурсе абхазских вин имени Н. Б. Ачба. Золотые медали на этих конкурсах вдохновили семью Гадлия заняться виноделием профессионально.

«Золото на конкурсе вин побудило нас заняться виноделием всерьез», – сказал Тимур.

Главным достижением винодельческого предприятия является красное сухое вино «Анна Лашҭа», признанное победителем конкурсов 2022-2023 годов. В этом году компания представила новинку – виноградный дистиллят, выдержанный год в дубовой бочке. Кроме того, винодельня экспериментирует с настойками на ащхардац, кедровых орехах и боярышнике, каждая из которых, по народным поверьям, обладает целебными свойствами.

Для увеличения объемов производства и улучшения качества продукции было внедрено новое оборудование. К сожалению, из-за ситуации в мире и нестабильности курса валют доставили не все необходимое.

Семья Гадлия рассказывает о технологии производства, которая предусматривает следующие этапы: виноград засыпается в гребнеотделитель, где автоматически прокручивается, полученное при помощи насоса перекачивается в чаны для брожения, которое длится около двух месяцев. На заключительном этапе вино переливается в емкости из нержавеющей стали для выдержки до полного созревания. Этот процесс длится до полугода.

Грант, полученный от Минсельхоза по программе «Развитие сельского хозяйства», позволил увеличить объемы производимой продукции не только за счет приобретения чанов большего объема, но и за счет автоматизации производственного процесса.

Благодаря модернизации объем производства предполагается увеличить с 1000 до 5000 бутылок в год.

«Мы не верили в этот проект, будучи убежденными, что государственные гранты получают только крупные компании», – поделился Тимур.

Винодел рассказал и о том, как осуществляется упаковка, маркировка и сбыт продукции.

«После анализа готовое вино переливается в бутылки, проходит механическую укупорку и маркировку фирменными этикетками. Каждая бутылка оформляется индивидуально красным воском, затем наносится логотип», – сказал Гадлия.

Продукцию винодельни можно приобрести в специализированных магазинах, ресторанах и напрямую у производителя, стоимостью от 1200 рублей за бутылку вина.

«Craft product Abkhazia» – это не просто винодельня, это семейная история о любви к вину, трудолюбии и стремлении к совершенству, которая радует ценителей своим уникальным вкусом и высоким качеством продукции.

Напомним, что из республиканского бюджета на целевую ведомственную программу «Развитие сельского хозяйства» в 2023 году было выделено 100 млн рублей на развитие ключевых секторов агропромышленного комплекса, в 2024 году на данную программу в республиканском бюджете предусмотрено 150 млн рублей.