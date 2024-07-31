РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ РЕЙСОВОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Сухум. 31 июля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники Управления государственной инспекции ежедневно мониторят ситуацию на линии пассажирских перевозок. Несколько раз в неделю рейды проводятся в сфере перевозок пассажирского маршрутного транспорта общего пользования и заказных автобусных перевозок на территории Абхазии.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками были проверены водители на предмет употребления алкоголя и наркотических средств. Рейдовое мероприятие началось в пять утра и длилось до 9 часов, в этот промежуток времени водители выезжают на рейс.

Одним из наиболее популярных направлений является рейс до Псоу. На стационарном посту ДПС «Бзыбь» размещена мобильная лаборатория Республиканского наркологического диспансера, где специалист на месте проводит медицинское освидетельствование водителей, которых останавливают сотрудники ГАИ.

У троих водителей тест показал положительный результат, они были отстранены от управления автомобилем, подвергнуты административному взысканию, их транспортные средства поставлены на штрафстоянку сроком на месяц.

Всего в ходе утреннего рейда было составлено 22 протокола. Сотрудники подчеркивают, что и впредь будут оперативно реагировать на жалобы граждан. Если сейчас акцент сделан на водителей районных рейсов, то уже в ближайшее время милиционеры начнут проверку водителей маршрутных такси на городских дорогах.

Об этом сообщает сайт МВД.