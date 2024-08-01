 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УЧАСТНИКИ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ «АХЬЫШЬҬРАХЬ» ПОСЕТИЛИ ГОРОД-ГЕРОЙ ГУДАУТА

Новости Четверг, 01 августа 2024 16:51
Оцените материал
(0 голосов)
УЧАСТНИКИ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ «АХЬЫШЬҬРАХЬ» ПОСЕТИЛИ ГОРОД-ГЕРОЙ ГУДАУТА

Сухум. 1 августа 2024. Абхазия-Информ. В ходе визита дети возложили цветы к памятнику павшим защитникам Родины и к мемориалу жертвам Латской трагедии, затем для гостей была проведена экскурсия по Государственному Музею Отечественной Войны народа Абхазии им. С. П. Дбар, сообщает Госкомитет по репатриации.

Гостей ознакомили с экспонатами музея периода махаджирства. Зал махаджирства был открыт в 2023 году.

Для участников летнего лагеря «Ахьышьҭрахь» подготовлена насыщенная программа состоящая в основном из ряда экскурсии по территории Абхазии, главной целью которых является – ознакомление с историей, бытом, и культурой абхазов.

«Ахьышьтрахь» – это детский лагерь, куда приезжают дети – этнические абхазы, проживающие в других странах, чтобы познакомиться со своей исторической Родиной и подружиться со сверстниками из Абхазии. Лагерь организовывает Госкомитет по репатриации.

В этом году в Абхазию приехало 98 человек, включая сопровождающих взрослых. 45 человек из Турции, 17 – из Ливана, 11 – из Иордании и 25 человек из Карачаево-Черкесии.

Лагерь «Ахьышьтрахь» проводится с 2018 года, главной целью проекта является сближение и сплочение абхазов, проживающих в разных уголках мира. В этом году лагерь проходит с 27 июля по 5 августа.

Программа лагеря насыщена разными мероприятиями. В течение смены ребята знакомятся с историей и культурой Абхазии, посещают разные экскурсии. Экскурсии запланированы на озеро Рица, в города Новый Афон и Гудаута. Обычно в лагере участвуют дети в возрасте от 12 до 16 лет, но бывают и исключения, когда в лагерь приезжают ребята постарше.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 01 августа 2024 16:54

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ РЕЙСОВОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА НА БЗЫБСКОМ ХРЕБТЕ ОБНАРУЖИЛИ РАНЕЕ НЕ ОТКРЫТУЮ ПЕЩЕРУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.