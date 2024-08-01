УЧАСТНИКИ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ «АХЬЫШЬҬРАХЬ» ПОСЕТИЛИ ГОРОД-ГЕРОЙ ГУДАУТА

Сухум. 1 августа 2024. Абхазия-Информ. В ходе визита дети возложили цветы к памятнику павшим защитникам Родины и к мемориалу жертвам Латской трагедии, затем для гостей была проведена экскурсия по Государственному Музею Отечественной Войны народа Абхазии им. С. П. Дбар, сообщает Госкомитет по репатриации.

Гостей ознакомили с экспонатами музея периода махаджирства. Зал махаджирства был открыт в 2023 году.

Для участников летнего лагеря «Ахьышьҭрахь» подготовлена насыщенная программа состоящая в основном из ряда экскурсии по территории Абхазии, главной целью которых является – ознакомление с историей, бытом, и культурой абхазов.

«Ахьышьтрахь» – это детский лагерь, куда приезжают дети – этнические абхазы, проживающие в других странах, чтобы познакомиться со своей исторической Родиной и подружиться со сверстниками из Абхазии. Лагерь организовывает Госкомитет по репатриации.

В этом году в Абхазию приехало 98 человек, включая сопровождающих взрослых. 45 человек из Турции, 17 – из Ливана, 11 – из Иордании и 25 человек из Карачаево-Черкесии.

Лагерь «Ахьышьтрахь» проводится с 2018 года, главной целью проекта является сближение и сплочение абхазов, проживающих в разных уголках мира. В этом году лагерь проходит с 27 июля по 5 августа.

Программа лагеря насыщена разными мероприятиями. В течение смены ребята знакомятся с историей и культурой Абхазии, посещают разные экскурсии. Экскурсии запланированы на озеро Рица, в города Новый Афон и Гудаута. Обычно в лагере участвуют дети в возрасте от 12 до 16 лет, но бывают и исключения, когда в лагерь приезжают ребята постарше.