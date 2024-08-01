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Абхазия Информ

НА БЗЫБСКОМ ХРЕБТЕ ОБНАРУЖИЛИ РАНЕЕ НЕ ОТКРЫТУЮ ПЕЩЕРУ

Новости Четверг, 01 августа 2024 16:57
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НА БЗЫБСКОМ ХРЕБТЕ ОБНАРУЖИЛИ РАНЕЕ НЕ ОТКРЫТУЮ ПЕЩЕРУ

Сухум. 1 августа 2024. Абхазия-Информ. В июле в Абхазии прошел первый этап экспедиции Российского союза спелеологов по изучению глубочайших пещер мира, сказал в эфире радио Sputnik руководитель экспедиции Сергей Левашев. По его словам, часть группы взобралась на хребет до горы Напра пешком, восхождение заняло 11 часов. Остальные добрались на вертолете всего за 8 минут. Итогом поисков стало открытие новой пещеры, которая сейчас изучается.

«Такие исследования дают смысл жизни очень многим людям, которые этим занимаются. Они позволяют человеку понять, что он на своем месте, занимается тем, что у него хорошо получается, в чем он может быть полезен не только для себя, но и для других людей», – сказал он Левашев.

Следующий этап работ продлится с 28 сентября по 20 октября. Левашев подчеркнул, что Абхазия интересовала спелеологов еще в советское время, но за десятилетия многие данные были утеряны. Сейчас для ученых главное – создать среду, в которой могли бы проводиться крупномасштабные исследования.

Глава экспедиции выразил уверенность в том, что несмотря на то, что в республике уже найдены четыре самые глубокие пещеры мира, возможно в будущем будут найдены те, которые побьют эти рекорды.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 01 августа 2024 17:00

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