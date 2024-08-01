ЖИТЕЛЬ СУХУМА ОБВИНЯЕТСЯ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 1 августа 2024. Абхазия-Информ. УВД по г. Сухум окончено производством и с обвинительным заключением направляется в суд уголовное дело в отношении Чаабал Инала Рудольфовича, 1990 г.р., жителя г. Сухум. Гражданин Чаабал обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 155 УК РА. Согласно материалам уголовного дела, последний путем выставления стекла незаконно проник в помещение дома по ул. Имама Шамиля в г. Сухум, где временно проживали потерпевшие, откуда похитил денежные средства в крупном размере, принадлежащие трем гражданам Р. Узбекистан.