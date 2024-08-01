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Абхазия Информ

ЖИТЕЛЬ СУХУМА ОБВИНЯЕТСЯ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Новости Четверг, 01 августа 2024 17:01
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ЖИТЕЛЬ СУХУМА ОБВИНЯЕТСЯ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 1 августа 2024. Абхазия-Информ. УВД по г. Сухум окончено производством и с обвинительным заключением направляется в суд уголовное дело в отношении Чаабал Инала Рудольфовича, 1990 г.р., жителя г. Сухум. Гражданин Чаабал обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 155 УК РА. Согласно материалам уголовного дела, последний путем выставления стекла незаконно проник в помещение дома по ул. Имама Шамиля в г. Сухум, где временно проживали потерпевшие, откуда похитил денежные средства в крупном размере, принадлежащие трем гражданам Р. Узбекистан.

Оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию данного преступления провели сотрудники ОУР УВД по г. Сухум совместно с уголовным розыском УВД по Гагрскому району и Линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Республики Абхазия.

Обвиняемый содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 01 августа 2024 17:06

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