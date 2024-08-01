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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮ В «ЛЕТНЕМ ИНСТИТУТЕ»

Новости Четверг, 01 августа 2024 17:06
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮ В «ЛЕТНЕМ ИНСТИТУТЕ»

Сухум. 1 августа 2024. Абхазия-Информ. Делегация из Республики Абхазия принимает участие в международном проекте «Летний институт», который проходит в Москве на базе Российского государственного гуманитарного университета с 29 июля по 11 августа 2024 года.

В состав делегации вошли член Совета молодых ученых при президенте Абхазии, аспирант Абхазского государственного университета Даур Хибба, историк, член Совета представительства Российского исторического общества в Абхазии Астанда Киут и преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии Абхазского государственного университета София Смыр.

Проект реализуется по инициативе и при поддержке Министерства науки и высшего образования России и ФГАНУ «Социоцентр» на базе Российского государственного гуманитарного университета с 2023 года для молодых педагогов и исследователей из различных стран и регионов мира.

Цель проекта – знакомство исследователей и преподавателей с современной научно-образовательной средой России, достижениями российской гуманитарной науки и активизация международного научно-образовательного сотрудничества.

Об этом сообщает сат АГУ.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 01 августа 2024 17:09

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