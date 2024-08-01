В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ГОРИТ ПОДЛЕСОК И СУХОСТОЙ
Сухум. 1 августа 2024. Абхазия-Информ. В районе дачи Сталина у Холодной речки Гагрского района горит подлесок и сухостой. Площадь возгорания более 60 га. 5 пожарных расчетов ПСО Гагры ликвидируют возгорание с 08 часов 30 минут утра 1 августа.
Сухая жаркая погода и гористый рельеф местности осложняют работу пожарных, которые тщательно проливают места природного пожара во избежание повторного возгорания.
Движение по республиканской автотрассе Псоу – Ингур в районе пожара осуществляется в повседневном режиме.
Пострадавших от природного возгорания нет.
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