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Абхазия Информ

В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ГОРИТ ПОДЛЕСОК И СУХОСТОЙ

Новости Четверг, 01 августа 2024 17:09
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В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ГОРИТ ПОДЛЕСОК И СУХОСТОЙ

Сухум. 1 августа 2024. Абхазия-Информ. В районе дачи Сталина у Холодной речки Гагрского района горит подлесок и сухостой. Площадь возгорания более 60 га. 5 пожарных расчетов ПСО Гагры ликвидируют возгорание с 08 часов 30 минут утра 1 августа.

Сухая жаркая погода и гористый рельеф местности осложняют работу пожарных, которые тщательно проливают места природного пожара во избежание повторного возгорания.

Движение по республиканской автотрассе Псоу – Ингур в районе пожара осуществляется в повседневном режиме.

Пострадавших от природного возгорания нет.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 01 августа 2024 17:14

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