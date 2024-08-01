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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Новости Четверг, 01 августа 2024 17:14
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Сухум. 1 августа 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб принял заместителя председателя правительства Республики Марий Эл, министра культуры, печати и по делам национальностей Константина Иванова, врио художественного руководителя Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Эрика Сапаева – Виктора Пушкина. Во встрече приняла участие врио министра культуры Абхазии Динара Смыр.

Александр Анкваб приветствовал гостей, поблагодарил их за приезд в нашу страну в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии».

Марийский академический театр оперы и балета 1 августа на сцене Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба покажет спектакль «Ромео и Джульетта».

Константин Иванов отметил, что они готовы и в дальнейшем сотрудничать с Министерством культуры Абхазии, приглашать абхазские коллективы не только в Марий Эл, но и на всероссийские проекты.

Константин Иванов также является художественным руководителем региональных этапов фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия». В рамках проекта принимают участие творческие коллективы зарубежных стран.

«Будем благодарны. Это будет стимулом для наших коллективов и укрепит наши дружеские отношения», – сказал Александр Анкваб.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 01 августа 2024 17:23

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