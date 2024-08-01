В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сухум. 1 августа 2024. Абхазия-Информ. В Кабинете министров состоялось очередное заседание Абхазской части ра­бочей группы по реализации Программы гармонизации под председательством премьер-министра Александра Анкваб.​Заседание было посвящено обсуждению текущего статуса реализации Программы и сроков исполнения возложенных на органы исполнительной власти обязательств по разработке нормативно-правовых актов.

Особое внимание было уделено вопросам разработки проектов в сферах здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения и таможенного права.​

В ходе заседания было отмечено, что с 2020­2021 по 2023 годы было исполнено 27 мероприятий Программы, в 2024 году уже реализовано 6. ​​

Премьер-министр поручил участникам заседания ускорить работу по обозначенным вопросам и обратил внимание на необходимость соблюдения сроков согласования проектов. ​

Об этом сообщает сайт правительства.