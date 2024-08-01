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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АБХАЗИИ ВЫСТУПИЛ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АВТОКЕФАЛИИ ДЛЯ ЦЕРКВИ

Новости Четверг, 01 августа 2024 17:29
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АБХАЗИИ ВЫСТУПИЛ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АВТОКЕФАЛИИ ДЛЯ ЦЕРКВИ

Сухум. 1 августа 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб вновь выступил за автокефалию (независимость) Абхазской православной церкви. Это заявление было сделано на встрече с абхазскими священниками в Сухуме, где обсуждали статус церкви в регионе. Ранее иеродиакон Грузинской православной церкви Давид Сарсания высказался за создание канонического института церкви в Абхазии, что было поддержано премьером.

Отец Давид указал, что с канонической точки зрения ответственность за Абхазию остается на Грузинской православной церкви, поэтому необходимо вести переговоры с грузинской стороной по вопросам церковного управления в регионе. Это и побуждает Анкваба стремиться к дистанцированию от Грузинской православной церкви.

«Константинопольскому патриарху и грузинскому католикосату не следует вмешиваться в наши дела. У них достаточно своих проблем. Мы сами справимся со своими трудностями», – заявил Анкваб.

Вопрос автокефалии Абхазской православной церкви обсуждается уже долгое время. Константинопольский патриарх Варфоломей ранее высказал мнение, что автокефалия не будет признана, если ее отвергает РПЦ. Это заявление вызвало большое обсуждение в Грузии, где его связывают с политическими интересами экс-президента Михаила Саакашвили.

Среди абхазских священников наблюдается раскол: часть поддерживает Московский патриархат, а другая – Константинопольский. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах бывшего Варшавского блока, таких как Беларусь, Черногория и Македония. Спорный статус автокефалий православных церквей в этих странах стал инструментом для политического вмешательства со стороны внешних сил, и Абхазия может стать следующей в этом списке.

Анастасия Давыдова

https://www.mosregion.info/2024/08/01/premer-ministr-abhazii-vystupil-za-predostavlenie-avtokefalii-dlya-tserkvi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 01 августа 2024 17:32

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