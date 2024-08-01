ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ДМИТРИЕНКО ДЖАМИЛЯ

Сухум. 1 августа 2024. Абхазия-Информ. В марте 2024 года СГБ РА была получена оперативная информация о готовящемся уголовном преступлении на территории Республики Абхазия. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СГБ РА в г. Сухум был задержан учащийся средней школы №6 Дмитриенко Джамель Асланбекович, намеревавшийся, совершить преступление общественно опасным способом.

В ходе мероприятий было выявлено, что для исполнения своего преступного замысла и приобретения необходимых навыков, Дмитриенко Д.А. вступил через социальную сеть Telegram в группу экстремистского толка «Kolumbайн», которое пропагандирует совершение массовых убийств на территории образовательных учреждений, направленные на обучающихся и педагогический состав. Являясь активным участником данной группы, Дмитриенко Д.А. стал изыскивать возможности на приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с целью совершения преступления.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками СГБ РА была предотвращена попытка совершения преступления. Дмитриенко Д.А. был задержан.

По данному факту материал был передан в Генеральную прокуратуру РА для принятия процессуальных решений.

01.08.2024 г. прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст.29 - ч.1ст.99 УКРА (приготовление к умышленному причинению смерти другому человеку).

Об этом сообщает сайт СГБ.