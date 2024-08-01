ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ГУБЕРНАТОРОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сухум. 1 августа 2024. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию президент Республики Абхазия Аслан Бжания встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В ходе встречи обсуждались вопросы расширения сотрудничества в сферах туризма, торговли и молодежной политики.

Стороны подчеркнули важность укрепления дружеских связей между Абхазией и Санкт-Петербургом. Был отмечен рост взаимных визитов и активное развитие экономических отношений.

Аслан Бжания подчеркнул, что туризм является ключевой отраслью Абхазии и высоко оценил готовность Санкт-Петербурга поддержать развитие туристической инфраструктуры. Также обсуждалась предстоящая бизнес-миссия из Санкт-Петербурга в Абхазию, запланированная на осень 2024 года, где будут обсуждаться проекты в сферах спорта, образования и культуры.

Абхазия рассматривает взаимодействие с Санкт-Петербургом как стратегическое партнерство, способствующее укреплению связей и открытию новых возможностей для сотрудничества.