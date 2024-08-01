АБХАЗЫ СНОВА ПОКОРЯЮТ ВЫСОТЫ!

Сухум. 1 августа 2024. Абхазия-Информ. Борис Барциц и Астамур Мамед-оглы подняли флаг Аԥсны над Западной вершиной Эльбруса, самой высокой точкой Европы (5642м.) Восхождение на Эльбрус началось 22 июля и длилось 8 дней.

В своем профиле в соцсети Борис пишет: «Мы счастливые люди. У нас есть Апсны, которую мы любим и которой гордимся. И работаем каждый день, чтобы сделать ее еще лучше для наших детей».

По возвращении, уже 10 августа, наш Борис Барциц поплывет 3 км на SwimSukhum.