АБХАЗЫ СНОВА ПОКОРЯЮТ ВЫСОТЫ!
Новости Четверг, 01 августа 2024 20:41
Сухум. 1 августа 2024. Абхазия-Информ. Борис Барциц и Астамур Мамед-оглы подняли флаг Аԥсны над Западной вершиной Эльбруса, самой высокой точкой Европы (5642м.) Восхождение на Эльбрус началось 22 июля и длилось 8 дней.
В своем профиле в соцсети Борис пишет: «Мы счастливые люди. У нас есть Апсны, которую мы любим и которой гордимся. И работаем каждый день, чтобы сделать ее еще лучше для наших детей».
По возвращении, уже 10 августа, наш Борис Барциц поплывет 3 км на SwimSukhum.
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