АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ГУНДОЙ САКАНИЯ И ГУНДОЙ КВИЦИНИЯ

Сухум. 1 августа 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с начальником Государственного управления по языковой политике Гундой Квициния и главным специалистом управления Гундой Сакания. Представители управления отчитались о проводимой работе, о планах по реализации проектов, направленных на изучение абхазского языка.

Премьер-министру продемонстрировали книги, выпущенные Управлением, а также руководство по делопроизводству.

Недавно увидели свет книги для детей Платона Бебия и Владимира Цвинария, пособие по изучению абхазского языка на элементарном и базовом уровне, сказки Андерсена на абхазском языке в переводе Сергея Зухба. Вышла первая часть, вторая часть готовится к изданию.

Специалисты управления также рассказали о ютуб-канале Apsua Content, который был создан Управлением для тех, кто желает выучить абхазский язык. На канале уже размещено более 100 видео, аудиокниги, плейлисты.

Об этом сообщает сайт КМ.