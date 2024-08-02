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Абхазия Информ

ПЛАН ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 132%

Новости Пятница, 02 августа 2024 11:37
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Сухум. 2 августа 2024. Абхазия-Информ. По итогам за 7 месяцев 2024 года таможенными органами Республики Абхазия начислено 2 млрд. 323 млн. руб., что в сравнении с плановыми показателями в размере 1 млрд. 762,7 млн. руб. больше на 560,6 млн. руб. План за 7 месяцев 2024 года выполнен на 132%.

В сравнении с показателями за семь месяцев 2023 года в текущем году было начислено на 371,3 млн. руб. больше (за 7 мес. 2023 было начислено 1 млрд. 952,0 млн. руб.).

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