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Абхазия Информ

В ГАГРЕ И СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК

Новости Пятница, 02 августа 2024 11:46
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В ГАГРЕ И СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК

Сухум. 2 августа 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий должностные лица УБК и ТП ГТК досмотрели объект общественного питания – бар отеля «Алекс Резот Спа Хотел». В результате была обнаружена алкогольная продукция без марок акцизного сбора Абхазии в количестве 14 бутылок.

Досмотрен и объект общественного питания «Маяк» в Сухуме принадлежащий ИП Кортава Э.Д. Выявлена 91 бутылка алкогольной продукции без марок акцизного сбора Абхазии. 

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Товар изъят. Материалы дел направлены в отдел дознания и таможенных расследований.

 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 02 августа 2024 12:02

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