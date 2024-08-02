В ГАГРЕ И СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК
Сухум. 2 августа 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий должностные лица УБК и ТП ГТК досмотрели объект общественного питания – бар отеля «Алекс Резот Спа Хотел». В результате была обнаружена алкогольная продукция без марок акцизного сбора Абхазии в количестве 14 бутылок.
Досмотрен и объект общественного питания «Маяк» в Сухуме принадлежащий ИП Кортава Э.Д. Выявлена 91 бутылка алкогольной продукции без марок акцизного сбора Абхазии.
Товар изъят. Материалы дел направлены в отдел дознания и таможенных расследований.